السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اعترافات مثيرة لقاتل ابنه في سنورس بالفيوم، وقرار جديد للنيابة

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

أصدرت نيابة سنورس الجزئية بمحافظه الفيوم، قرارا بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات، لكل من " عبد التواب.ع " 50 عاما، ونجله " إسلام  " 24 عاما  المتهمين بقتل " نجل الأول وأخ  الثاني يوسف" 20 عاما.

 أصدر القرار المستشار أحمد عصمت، رئيس النيابة، والمستشار طارق أبو الليل مدير النيابة، وسكرتارية أيمن القويضي، وأحمد خاطر، حيث وجهت النيابة العامة لهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

اعترافات القتلة وأسباب الجريمة

واعترف الأب المتهم بتفاصيل جريمته، مبررا ذلك  بأن المجني عليه أرهقه بسبب تصرفاته المشينة وسلوكه السيئ، وإدمانه المواد المخدرة والتعدي الدائم عليه وعلي أمه  وأشقائه، وجاء في أقواله إنه قيده من اليدين والقدمين، بمساعدة نجله الأكبر، وطعنه بساطور وفصل رأسه عن جسده، وطلب من نجله المتهم الثاني إحضار سجادة ولف فيها الجثة، وألقاها مع الرأس ببحر الرفيع بدائرة مركز سنورس. 

بداية أحداث الواقعة

 البداية ببلاغ تلقاه مركز شرطة سنورس، بالعثور على جثة طافية علي سطح المياه في بحر الرفيع.

تم إخطار اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، الذي شكل فريق بحث بقيادة العميد هاني تعيلب رئيس فرع بحث شرق الفيوم ويضم المقدم أحمد جنيدي مفتش المباحث والرائد عمر شوقي رئيس مباحث المركز، لكشف غموض الحادث.

كشف غموض الجريمة

وأثبتت التحريات أن المجني عليه "يوسف عبد التواب السيد علي،  يبلغ من العمر 20 عاما يعمل حلاقا بصالون حلاقة بدائرة المركز، ويدمن تعاطي المواد المخدرة، ودائم الخلافات مع أسرته والمحيطين به بسبب سلوكه السيئ، وأشارت أصابع الاتهام إلي والده، الذي أنكر في البداية، وبعد تضييق الخناق عليه، أقر بجريمته، بمساعدة نجله الأكبر "إسلام " 24 عاما.

وأكد الأب الجاني  أن سبب التخلص من نجله هو إدمان المواد المخدرة، والتعدي على والدته وشقيقته بالضرب، وسرقة أموالهم من المنزل لإنفاقها على المخدرات، والشكوى المستمرة من الجيران بسبب سلوكه وتصرفاته المشينة.

جنيات الفيوم تقضي بإحالة أوراق قاتل ابنته لـ المفتي

والده وشقيقه الأكبر متهمان بقتله، نيابة الفيوم تصرح بدفن جثة حلاق بسنورس

وعليه تحرر محضر رقم 4496 إدارى سنورس لسنة 2024، وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الواقعة واستدعاء أسرته للتحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم العثور علي جثه النيابة العامة بمحافظة الفيوم تهمة القتل العمد تعاطي المواد المخدرة محافظة الفيوم مركز شرطة سنورس قاتل نجله

مواد متعلقة

جنايات الفيوم تقضي بإحالة أوراق قاتل ابنته لـ المفتي

إصابة 14 مواطنًا في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

والده وشقيقه الأكبر متهمان بقتله، نيابة الفيوم تصرح بدفن جثة حلاق بسنورس

بمشاركة 400 لاعب، منطقة الفيوم لـ كرة القدم تنظم مهرجانا للبراعم اليوم

الأكثر قراءة

تغريم عمرو دياب 200 جنيه في قضية صفع شاب

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد الزيادة الجديدة (تفاصيل)

سعر الدولار في البنوك المصرية رسميا اليوم السبت (آخر تحديث )

ضبط 10 أطنان من اللحوم والدواجن الفاسدة في الجيزة (صور)

القبض على بلوجر شهير دهس مواطنا بسيارته في التجمع

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع أورلاندو

محمد صلاح يكشف حقيقة عودته للعب في الدوري المصري

القصة الكاملة لتغريم عمرو دياب وإلزامه بدفع تعويض للشاب المصفوع (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

الدومينيكان تعلن ضبط أكبر محاولة لتهريب المخدرات في تاريخها (فيديو)

دراسة: ثلث الكائنات الحية على الأرض قد تنقرض بحلول عام 2100

مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 في الصين بسبب الألعاب النارية.. ما القصة؟

موجة صقيع قوية تضرب اليابان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 7- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7- 12- 2024 في الأسواق؟

سعر السكر اليوم السبت 7/12/2024 في السوق

البرقوق يرتفع 10 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

القصة الكاملة لتغريم عمرو دياب وإلزامه بدفع تعويض للشاب المصفوع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام دار الهجرة (1 – 2)

تفسير حلم شرب الشاي في المنام وعلاقته بالتحذير من ارتكاب المعاصي

أسماء سورة الفيل وسبب نزولها والأحاديث الواردة في فضلها

المزيد
الجريدة الرسمية