السبت 07 ديسمبر 2024
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حوادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الغربي

مستشفى الفيوم العام،
مستشفى الفيوم العام، فيتو

لقي شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرين في  حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

بلاغ من إدارة تأمين الطرق والمنافذ

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة آخرين.

وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ  قوة من إدارة مرور الفيوم، وسيارات الإسعاف، وتبين مصرع مواطن وإصابة 5 آخرين.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتمت إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور على جانبي الطريق، بعد توقف استمر أكثر من ساعتين.

قرار النيابة العامة تجاه الحادث

 وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي لمعرفة أسباب وساعة الوفاة.

كما قرر انتداب خبير فني لمعرفة أسباب الحادث، وإعداد تقرير شامل عن السيارة، ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولى التحقيق.

نصائح لقائدي المركبات للحد من حوادث السير

ويقدم خبراء المرور عددًا من النصائح لقائدي المركبات على الطرق والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية للحد من حوادث السير ووقف نزيف الأسفلت: 

1-الصيانة الدورية للمركبات 

2-التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدي إلى عدم وقوع حوادث

3-عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

4- عدم تعاطي المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

5- تجنب تخطي السيارات أثناء السير بالطريق.

6- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

7- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

8- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

9- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع في حالة الدوران.

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10- توقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة في التعامل مع أي طارئ.

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