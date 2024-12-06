سعر أرخص وأغلى باقة للإنترنت الأرضي والهوائي لشركة WE

كشفت الشركة المصرية للاتصالات "وي" أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي بعد تعديل أسعارها.

وخلال السطور التالية نستعرض تفاصيل أسعار باقات الإنترنت من أرخص إلى أغلى باقة:

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

بالنسبة إلى باقات الانترنت الأرضى تشمل:

- باقة 140 جيجابايت بـ 239.4 جنيه شهريًّا، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

- باقة 200 جيجابايت بـ 330.6 جنيه شهريًّا، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

- باقة 250 جيجابايت بـ410.4 جنيه شهريًّا، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

- باقة 400 جيجابايت 649.8 جنيه شهريًّا، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

- باقة 600 جيجابايت 850 جنيهًا شهريًّا، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

- باقة 1 تيرا بايت 1550.4 جنيه شهريًّا، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

أسعار باقات الإنترنت الهوائي فتشمل:

- باقة 250 جيجابايت 604.2 جنيه شهريًّا، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

- باقة 600 جيجابايت 1185.6 جنيه شهريًّا، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

- باقة 1 تيرا بايت 1778.4 جنيه شهريًّا، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

- باقة 250 جيجابايت 798 جنيهًا شهريًّا، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

- باقة 600 جيجابايت 1402.2 جنيه شهريًّا، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

- باقة 1 تيرا بايت 2006.4 جنيه شهريًّا، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

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