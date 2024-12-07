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اقتصاد

بعد الزيادة الأخيرة، كل ما تود معرفته عن أسعار باقات الإنترنت الجديدة

شركات الإنترنت -
شركات الإنترنت - فيتو

باقات الإنترنت، بدأت شركات المحمول رسميًا تطبيق الزيادة والتعديل الجديد في قيم وأسعار كروت الشحن الفكة،  أمس الجمعة.

 وخلال السطور التالية تستعرض “فيتو " آخر تحديث لأسعار كروت الفكة ونسب الزيادة. 
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أول رد من القومي للاتصالات على ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن 30 %؜ (فيديو)

كروت شحن - فيتو 
كروت شحن 

 

أسعار كروت الفكة الجديدة لشركات المحمول

بدأت شركات المحمول تطبيق الزيادة في  أسعار كروت الفكة اعتبارًا من أمس الجمعة، حيث قامت الشركات بتعديل الكروت وفئاتها. 

  • تم إلغاء كارت الفكة فئة 10 جنيهات، الذي كان يوفر رصيدًا قدره 7 جنيهات، وحل محله كارت بسعر 13 جنيهًا ويعطي رصيدًا 9.1 جنيه.
  • أما الكارت فئة 12.5 جنيه، الذي كان يتيح رصيدًا قدره 8.8 جنيه، تم تعديله ليصبح بـ  16.5 جنيه ويعطي رصيدًا 11.55 جنيه.
  • والكارت فئة 15 جنيهًا تم إلغاؤه واستبدل به كارت بـ 19.5 جنيه ويعطي رصيدًا 13.65 جنيه.
  • والكارت فئة 20 جنيهًا الذي يعطي رصيدًا قدره 14 جنيهًا، استبدل به كارت فئة 26 جنيهًا ويعطي رصيدًا 18.2 جنيه.
  • أما الكارت فئة 29 جنيهًا الذي كان يوفر رصيدًا قدره 20.3 جنيه، تم تغييره لكارت بسعر 38 جنيهًا ويوفر رصيدًا قدرة 26.6 جنيه.

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الانترنت - فيتو 
اسعار باقات الانترنت 

الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت الأرضى , المصرية للاتصالات

ورفعت المصرية للاتصالات أسعار باقات الإنترنت، لتبدأ من 239.4 جنيه لـ باقة سوبر 140 جيجابايت، وتصل حتى 2006.4 جنيه شهريًا لباقة ماكس 1 تيرا بايت.

 أسعار باقات الإنترنت الجديدة بعد الزيادة كالتالي:

- باقة سوبر 140 جيجابايت بـ 239.4 جنيه شهريًا.
- باقة سوبر 200 جيجابايت بـ 330.6 جنيه شهريًا.
- باقة سوبر 250 جيجابايت بـ410.4 جنيه شهريًا.
- باقة سوبر 400 جيجابايت 649.8 جنيه شهريًا.
- باقة سوبر 600 جيجابايت 850 جنيهًا شهريًا.
- باقة سوبر 1 تيرا بايت 1550.4 جنيه شهريًا.
- باقة ميجا 250 جيجابايت 604.2 جنيه شهريًا.
- باقة ميجا 600 جيجابايت 1185.6 جنيه شهريًا.
- باقة ميجا 1 تيرا بايت 1778.4 جنيه شهريا.
- باقة الترا 250 جيجابايت 798 جنيهًا شهريًا.
- باقة الترا 600 جيجابايت 1402.2 جنيه شهريًا.
- باقة ماكس 1 تيرا بايت 2006.4 جنيه شهريًا.
 

الانترنت - فيتو
الانترنت - فيتو

 

 توقيع شركات المحمول الأربعة على الآليات الجديدة لجزاءات الجودة

كان عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد شهد أمس مراسم توقيع شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصرى على الآليات الجديدة لجزاءات الجودة، والتي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تحسين ورفع مستوى جودة خدمات الاتصالات.

ووقع على الآليات المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر، والمهندس محمد عبد الله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، والمهندس حسام المعداوى الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة أي إند مصر.

اقرأ التالى: بدء تطبيق الزيادة فى كروت الشحن الفكة، وهذه أسعارها الجديدة

وطبقًا للآليات الجديدة، ستقوم الشركات في حالة مخالفتها لمعايير الجودة ومستويات أداء الخدمة المحددة بالتراخيص الممنوحة لها والمقررة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، باستخدام ضِعف قيمة الجزاءات المالية المقررة عليها وتحت إشراف الجهاز في تحسين التغطية والجودة لخدمات المحمول وتغطية مناطق جغرافية يحددها الجهاز وذلك خلال فترة زمنية وجيزة، بدلًا من سداد الجزاءات المالية، بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين في الحصول على الخدمات بجودة عالية وأكثر فاعلية، وذلك بجانب ما يقوم به الجهاز من جهود لنشر خدمات الاتصالات في المناطق النائية بكافة أنحاء الجمهورية من خلال صندوق الخدمة الشاملة. 

القومى لتنظيم الاتصالات 
القومى لتنظيم الاتصالات 

القومي لتنظيم الاتصالات يحدد أسعار باقات الإنترنت وكروت الفكة

في أول رد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الفكة، قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،  إن عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول يصل إلى أكثر 100 مليون مشترك، وبالنسبة للمشتركين في الإنترنت الأرضي فأكثر من 12 مليون مشترك.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، أن نسبة الزيادة في الاستخدام في خدمات الهاتف المحمول تصل إلى أكثر من 74% سنويًّا، وأكثر من 16% سنويًّا في عدد مستخدمي الإنترنت المحمول، وبالنسبة لزيادة الاستخدام في الإنترنت الأرضي فقد وصلت إلى أكثر من 29% سنويًّا، وأكثر من 8% سنويًا في عدد مستخدمي الإنترنت الأرضي، وهذه الخدمات لم يتغير سعرها منذ 2017 أي أكثر من 8 سنوات".

وأوضح “الفترة الأخيرة كان بتجي لنا شكاوى من المستخدمين، وطلبات لتحسين الجودة، الجهاز كان بين أمرين إنه يحاول يساعد الشركات على الاستثمار لتحسين الخدمات، والضغوط الاقتصادية على المواطن، لذلك وقعنا مع الشركات ملحق للجزاءات في حال وجود مشكلة في الجودة ولهذا كانت عملية عملية تحريك الأسعار بميزان حساس جدًّا، عشان نتخذ القرار، اللي في الآخر الهدف منه الجودة والخدمة ».

وعن زيادة سعر الباقات إلى أكثر من 30 % قال “إبراهيم”: "بنتكلم على عشرات الباقات في بعض الباقات زادت 30% وفي باقات لم تزد وأخرى زادت عن 20 % وكارت الشحن اللي بيدي رصيد لم يتغير". والقيمة المضافة لم تتغير وثابتة على كل باقات المحمول".

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