محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التطوير بملعب استاد المنصورة الرياضي

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بجولة مفاجئة لمتابعة أعمال التطوير الجارية بملعب استاد المنصورة الرياضي في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير المنشآت الرياضية.

حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى والتي تشمل تطوير أرضية الملعب من تغيير شبكات صرف للمياه وزراعة النجيلة الطبيعية.



الانتهاء من المرحلة الأولى قريبا بتكلفة 20 مليونا

ووجه "مرزوق" للشركة المنفذة لأعمال التطوير بتكثيف العمل وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالمرحلة الأولي للبدء في أعمال تطوير المرحلة الثانية ودخول الملعب إلى الخدمة.

وأشار " المحافظ " إلى أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى قريبا بتكلفة بلغت 20 مليون والبدء في المرحلة الثانية لعودة الروح الرياضيه إلى الدقهلية مرة أخرى وإقامة المباريات الرسمية عليه مرة أخرى.



وأكد اللواء مرزوق أن هناك تنسيقا كاملا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من أجل عودة استاد المنصورة إلى العصر الذهبي لاستضافة كافة المباريات الرسمية في الدوري الممتاز.