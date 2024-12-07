مصير المطرب عمرو دياب بعد الحكم بتغريمه في قضية الشاب المصفوع

بعد صدور حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة، بتغريم المطرب عمرو دياب 200 جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًّا مؤقتًا للشاب سعد أسامة، مع إعلان براءة الأخير، في اتهامه بالتعدي على المطرب داخل حفل زفاف بأحد الفنادق بالتجمع.. أوضح مصدر قضائي أنه يوجد أمام المطرب فرصة قضائية جديدة.

وأضاف المصدر أن المطرب عمرو دياب عليه دفع الغرامة التي قررتها المحكمة.. ثم تقديم استئناف على الحكم.

وأشار المصدر إلى أنه في حال عدم دفع المطرب عمرو دياب الغرامة أو تقديم الاستئناف في فترة خلال 30 يومًا من صدور الحكم ستؤيد المحكمة الحكم عليه.



وخلال الجلسة الماضية استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع الشاب، وطالب بتعويض بمبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه.

محامي الشاب: عمرو دياب سبقني واشتكى

وأضاف محامي الشاب أن الفنان عمرو دياب تعدى على موكله ثم ذهب إلى القسم، وحرر محضرًا ضده، قائلًا: "ضربني وبكى وسبقني واشتكى".

وأوضح أن موكله دخل في حالة اكتئاب بعد واقعة الصفع على يد المطرب عمرو دياب وترك عمله.

وأضاف محامي الشاب، أن موكله لم يرد الضربة للمطرب عمرو دياب احتراما لسنه، قائلًا: "موكلي مرضيش يرد الضربة لعمرو دياب لأنه في سن والده، ولو كان ضربه بالنار كان أهون من القلم".

دفاع الشاب: ادعاء عمرو دياب غير صحيح

وأضاف محامي الشاب أن المطرب عمرو دياب ضرب موكله لأنه ليس من البهوات والبشوات، وادعاء المطرب بأن موكله ضربه غير صحيح إذ تتلخص الواقعة في أن المجني عليه كان يريد التصوير مع المطرب.

وأوضح محامي الشاب بأن المطرب عمرو دياب لا تقبل شهادته، وطالب ببراءة موكله وقدم فيديو سجل الواقعة.

دفاع عمرو دياب: "الشاب كان عايز الترند"

وقال دفاع المطرب عمرو دياب أمام المحكمة: إن الشاب طلب التصوير مع موكله، وبالفعل قام بالتصوير أكثر من مرة.

وأضاف المحامي أن "الشاب طلع على المسرح علشان يعمل تريند فتعدى على موكله عشان يوقعه، فيوصل للقطة، أو يتم ضربه فيحصل أيضا على التريند كما حدث".

وطالب دفاع المطرب عمرو دياب بتعويض مدني من الشاب، مشيرًا إلى أن القضية ليس بها غني أو فقير، حيث إن موكله والشاب كانا يعملون وما حدث كان في مكان عمل.

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