في حواره الأخير، محمد رحيم يكشف قصة صناعة نجومية شيرين عبدالوهاب (فيديو)

قال الملحن محمد رحيم إن مسيرتي الفنية بدأت سنة 1998، وكنت محظوظا في البداية بالتعاون مع مطربين كبار على رأسهم الهضبة عمرو دياب وقدمنا أغنية وغلاوتك التي عادت الفترة الأخيرة بقوة، وتعاونت مع محمد فؤاد من خلال حميد الشاعري".

مشروع محمد رحيم

وأضاف خلال حواره الأخير قبل وفاته بأيام مع قناة "الوثائقية"أنه بعدما بدأت كان لدي مشروع فني لدعم المطربين والمطربات، قلت أي صوت حلو مطرب أو مطربة، لو أعجبني واقتنعت به هدعمه بأفكار وألحان من خارج الصندوق وأمور مختلفة وجديدة، وكان من أبرزهم تامر حسني وأغنية شكلي هحبك ولا أيه، وإليسا أغنية أجمل إحساس، وشيرين عبد الوهاب وأغنية صبري قليل، وجنات أغنية اللي بيني وبينك، وروبي طب ليه بيداري، ونيكول سابا أغنية أنا طبعي كده، وكلهم اتحولوا مع الوقت لنجوم بس اشتغلوا معايا من الأول".

موهبة شيرين عبد الوهاب ودعم محمد رحيم لها

ولفت إلى أن شيرين عبد الوهاب أختي وصاحبتي وكلنا عارفين حجم موهبتها وأول ما سمعت صوتها في مكتب نصر محروس، قلت بيني وبين نفسي البنت دي فنانة أوي، وتستحق فرصة كويسة، وكنا وقتها شغالين في ألبوم محمد محيي صورة ودمعة، وكنت عامل في الألبوم ده ليه بيفكروني عينيك، وأغنية اللي بتغيب عليا، وشيرين كانت عاملة اغنية صغيرة مع محيى اللي هي انت حبيبي حبيبي وبس".

وأشار إلى أن أغنية صبري قليل، كان أول ألبوم لشيرين عبد الوهاب، وكان ألبوم رائع جدا، والأغنية اللي لحنتها كانت بداية الألبوم ونجحت جدا واتصورت، ساعتها قلت احنا بنقدم مطربة مصرية جديدة وحابب التجربة جدا وعايز اعملها شكل مختلف تماما يجمع ما بين الغناء والتكنيك والحركة والريتم ميكونش حصل قبل كده، وحلمت أعمل حاجة قوية ومميزة لشيرين".

حظوظ شيرين عبد الوهاب

وتابع أن حظ شيرين عبد الوهاب إن ربنا وفقني وابتكرت التفعيلة بتاعت أغنية، أنا لا جاي أقولك ارجع اسمع علشان أنا صبري قليل، والتفعيلة دي مش موجودة في الكتب القديمة ولا حد عملها وفيها عملية حسابية".

شكل أغنية شيرين مع محمد رحيم

وأوضح:"استقريت على شكل ايقاعي جديد في التلحين والغناء خاصة إن كان معايا شيرين صوت حلو أوي وبيغني اي حاجة وموهوبة، وعملت معاها تكنيك وتقطيع وشكل وإبهار وغناء طربي جميل، ومع جرأة وذكاء المنتج نصر محروس، والشاعرة إكرام العاصي والموزع نادر حمدي، والعبقري أمير محروس، عملنا اغنية صبري قليل، وحققت نجاح كبير واتصورت كمان، وحاجة تسعدني وتشرفني إن قدرت اوصل موسيقى بلدي للعالمية، وبعد 21 سنة على الأغنية بلاقي الأمريكان والروس وكل الجنسيات بيغنوها بالعربية وبلاقيها مبهرة للناس".

أعلى أغاني شيرين عبد الوهاب مشاهدة

وأكمل:"بعد 15 سنة من ألبوم جرح تاني اللي فيه اغنية صبري قليل، كنت عامل لشيرين اغنية تانية اسمها يعاملني بطيبة وإحساس، وهي أعلى رقم في المشاهدات عند شيرين حوالي 320 مليون مشاهدة من غير تصوير وهي الأعلى في أغانيها حتى الاَن، الي جانب أغنية مشاعر اللي هي بتاعتي ايضا واللي دخلت الموسوعة، شيرين حجزت مكان 11 أسبوع هي رقم 1 في المشاهدات وأكتر مطرب حقق رقم قبلها كان 3 أسابيع بس، ودي حاجة تفرح جدا".



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