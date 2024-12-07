الحبس سنة لعاطل متهم بتعاطي الهيروين المخدر في الساحل

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالحبس سنة في تعاطي المواد المخدرة،بمنطقة الساحل.

ضبط عاطل بتهمة تعاطي المخدرات

وكشف تقرير المعمل الكيماوي، أنه تم أخذ عينة من المضبوطات التي كانت بحوزة المتهم وتبين أنها لمسحوق بيج اللون بكيس بلاستيك شفاف اللون وثبت أنها لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وكان قسم شرطة الساحل، أثناء تفقد الحالة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اشتبه في شخص يستقل دراجة نارية، وبالاقتراب منه حاول الهرب.

وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وبتقتيشه عثر بحوزته علي 50 جراما من الهيروين المخدر وسيجارة مشتعلة بالمخدرات وميزان حساس ومبلغ مالي 2 هاتف محمول.



وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازتهم، بغرض التعاطي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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