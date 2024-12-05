الخميس 05 ديسمبر 2024
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حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة مخدرات والنصب على مواطنين عرب بالتجمع

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة عاطل إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مخدرات وسلاح ناري واستدراج أشخاص من جنسيات عربية بقصد النصب عليهم. 

 

القبض على ديلر مخدرات

 كانت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط عاطل بحوزته 2 كيلو من مخدر الحشيش و2 فرد خرطوش وطلقات نارية و4 أسلحة بيضاء بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، بعدما تلقى  قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا بتردد أحد الأشخاص على المنطقة، وحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار.


وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم، وضبطه بدائرة القسم، وبحوزته 2 كيلو من مخدر الحشيش و2 فرد خرطوش وطلقات نارية و4 أسلحة بيضاء.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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