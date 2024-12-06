تجديد حبس عاطل لحيازته سلاح ناري وهيروين في حلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمتي الاتجار في الهيروين المخدر وحيازة سلاح ناري محلي الصنع.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تمكنت من القبض على عنصر إجرامي، وبحوزته بندقية خرطوش وفرد خرطوش وكمية من الهيروين مخدر بمدينة حلوان.



ونجحت قوة أمنية في ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته (بندقية خرطوش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات – كمية لمخدر الهيروين).



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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