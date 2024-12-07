السبت 07 ديسمبر 2024
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حوادث

معاينة عدد من العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية.. تصدعات بمسجد و3 عقارات

العقارات الآيلة للسقوط
العقارات الآيلة للسقوط

أجرت النيابة العامة معاينة لعددٍ من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، وقالت في بيان لها: إزاء ما رصدته النيابة العامة من تداول منشور يتضمن استغاثة بعض المواطنين من وجود عددٍ من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

تصدعات بمسجد و3 عقارات

حيث انتقل فريق منها بمرافقة المختصين من حي وسط الإسكندرية وإدارة الحماية المدنية لإجراء المعاينة، فتبين وجود بعض التصدعات بمسجد وثلاثة عقارات. 

وعليه تم تكليف إدارة الحماية المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تلك العقارات والمناطق المحيطة بها، على نحو يضمن سلامة المواطنين والمارة.

وقد أمرت النيابة العامة بإعداد تقرير مفصل من مديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية بشأن معاينة تلك المباني، وفحص ملفات تراخيصها، وبيان الإجراءات المتخذة حيالها، والقرارات الصادرة بشأن ترميمها أو هدمها، والمسئول عن تنفيذ هذه القرارات، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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