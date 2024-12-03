الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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حوادث

التحقيقات تكشف أسباب انهيار عقار في الشرابية

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

 كشفت تحقيقات نيابة الشرابية حول انهيار عقار في منطقة الشرابية دون وقوع خسائر بشرية، أن العقار قديم وأعمال الترميم السبب.

وطلبت النيابة تقرير اللجنة الهندسية من حي الشرابية ومعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار لمعرفة هل تأثرت بالانهيار من عدمه.

 
انهيار جزئي في عقار بالشرابية

 كانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بتعرض عقار لانهيار جزئي بمنطقة الشرابية.

وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن وقوات الإنقاذ البرى وسيارة إسعاف وأجهزة حى الشرابية إلى مكان البلاغ.

 

وبالانتقال والفحص، تبين من المعاينة وقوع انهيار جزئى في العقار، بدون حدوث خسائر بشرية، وتم إخلاء سكان العقار وإخطار رئاسة الحي.

وكلفت الجهات المختصة بندب لجنة  لمعاينة عقار الشرابية المنهار، للوقوف على ملابساته، ولمراجعة سجلات العقارات الآيلة للسقوط، لبيان ما إذا كان قد صدر له قرار بالإزالة.

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