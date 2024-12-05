الخميس 05 ديسمبر 2024
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حوادث

إصابة شخص في انهيار أجزاء من عقار مأهول بالسكان في الإسكندرية

انهيار أجزاء من عقار
انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية، فيتو

أصيب، منذ قليل، شخص، في انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من 3 طوابق مأهول بالسكان، بمنطقة غيط العنب بحي غرب الإسكندرية.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ غرفة عمليات حي غرب، بانهيار أجزاء من منزل بشارع أبو النور متفرع من شارع جابر عبد الباسط بمنطقة غيط العنب، على الفور انتقل مسئولي الحي وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ. 

وبالمعاينة والفحص تبين أن المنزل مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وانهيار أجزاء داخلية من العقار، مما أسفر عن إصابة  عادل أحمد حمادة، 59 سنة، بكدمات متفرقه.

تم نقل المصاب بسيارة الإسعاف إلى المستشفى الأميري الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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