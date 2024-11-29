معاينة سقوط سقف ورشة سيارات ببولاق: لم يشكل خطورة على العقارات المجاورة

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في حادث سقوط سقف ورشة إطارات سيارات أسفل عقار دون إصابات، بحي بولاق الدكرور.



وأمرت نيابة الجيزة بإجراء تحريات المباحث، ومعاينة العقار للتأكد من سلامة البنية، ومدى تأثر العقارات المجاورة، وانتدب لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار.

معاينة عقار انهار سقفه بالجيزة

وعاينت الإدارة الهندسية بالحي العقار، وأثبتت أنه لم يشكل خطورة على العقارات المجاورة.

وتبين بالفحص أن العقار رقم 432 بناصية شارع فيصل والمكون من 7 أدوار قديم، ومأهول بالسكان، وانهيار سقف محل لخدمة إطارات السيارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.