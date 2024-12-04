الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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حوادث

المحافظة: تشكيل 15 لجنة للمعاينة

النيابة العامة تتسلم إفادة محافظة الإسكندرية بشأن انهيار شرفات المباني

النيابة العامة
النيابة العامة

تسلمت النيابة العامة إفادة محافظة الاسكندرية بشأن وقوع حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية.

تشكيل 15 لجنة لمعاينة تلك العقارات

وقالت المحافظة في الافادة أنها اتخذت العديد من الإجراءات التي تمثلت في تشكيل  ١٥ لجنة على مستوى الأحياء بنطاق المحافظة؛ لمعاينة تلك العقارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لهدمها أو ترميمها، والتزام الجهة الإدارية في أحوال الخطر الداهم بإخلاء العقارات فورًا.

وأضافت محافظة الإسكندرية أنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

وتؤكد  النيابة العامة استمرارها في متابعة كافة الأحياء على مستوى المحافظة؛ لتنفيذ تلك الإجراءات.

ويأتي ذلك في ضوء التوصيات الصادرة من  النيابة العامة؛ لتلافي وقوع حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية.

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النيابة العامة محافظة الإسكندرية حوادث انهيار شرفات المباني

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