السبت 07 ديسمبر 2024
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حوادث

رفع 65 سيارة ودراجة نارية متروكة في القاهرة والجيزة

رفع سيارات مركونة
رفع سيارات مركونة ومتهالكة في حملة بمحافظتي القاهرة،فيتو

 نجحت الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة في رفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال تواجدها الأمني في الشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، لتسيير حركة المركبات ومنع أي عوائق مرورية أمام  حركة المواطنين.

وواصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة  بإشراف اللواء مصطفى إبراهيم مدير الإدارة شن حملات مرورية موسعة لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة في الشوارع، أسفرت عن رفع 25 دراجة وسيارة قديمة بالشارع.

 يأتي ذلك بالتنسيق مع الأحياء، والأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، ممثلي كافة الجهات المعنية.

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الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية حركة المواطنين حملات مرورية

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