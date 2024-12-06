أخبار مصر اليوم، مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024، الأرصاد تحذر من الشبورة المائية، تحويلات مرورية بعد الغلق الكلي لمحور 26 يوليو

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

تلقت الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام ٢٠٢٤، ما يقرب من ٦٠٧٨ شكوى وطلبا لمختلف الجهات والفئات، وذلك من المواطنين وأولياء الأمور، والمرضى المترددين على المستشفيات الجامعية، والطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو المقيدين بالجامعات والمعاهد.

توافد، اليوم، عدد من المحكمين الدوليين المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الحادية والثلاثين، التي تُقام تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبرئاسة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وصل اليوم الجمعة المتسابقون المشاركون في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الحادية والثلاثين من مختلف أنحاء العالم إلى أرض الكنانة؛ استعدادًا لانطلاق الفعاليات غدًا السبت 7 من ديسمبر 2024م، الموافق 5 من جمادى الأولى 1446هـ.

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن شهب الجوزاء Geminids أو التوأميات ملكة الزخات الشهابية تزين السماء ليلتي 13 و14 ديسمبر، ويفضلها الكثيرون من هواة الفلك ومحبو مراقبة السماء.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "الجذور الخضراء" (GreenRoots)، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلًا في شركة MSD الرائدة في مجال الأدوية، والاتحاد المصري لطلاب الصيدلة (EPSF).

يتساءل العديد من المواطنين من مستحقي معاشات تكافل وكرامة عن مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر لعام 2024.

أعلنت محافظة الجيزة عن غلق كلي لمحور 26 يوليو بالاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر، وذلك ابتداءً من اليوم الجمعة، ولمدة 7 أشهر، ويأتي هذا الإغلاق في إطار استكمال الأعمال الإنشائية لمحطة مونوريل (محطة 11) ضمن مشروع المونوريل خط وادي النيل بالمهندسين - 6 أكتوبر.

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في تحرير ٢٤ محضر ضبط جمركي، في مبنى الركاب رقم ٣، ضمن ٥٧ محضر ضبط جمركي تم تحريرهم على مستوى الإدارة المركزية خلال شهر نوفمبر الماضي.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بملك الدنمارك "فريدريك العاشر"، وذلك في مستهل زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.

يتفاجأ بعض المواطنين بتعرض عدادات الكهرباء للتلف أو التوقف نتيجة زيادة الأحمال التي تحدث نتيجة الاستهلاك الكبير لعدد من الأجهزة مثل التكييف والسخان، مما قد يؤدي أحيانا إلى احتراق عداد الكهرباء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.