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تعرف على التحويلات المرورية بعد الغلق الكلي لمحور 26 يوليو لمدة 7 أشهر

محور 26 يوليو
محور 26 يوليو

أعلنت محافظة الجيزة عن غلق كلي لمحور 26 يوليو بالاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر، وذلك ابتداءً من اليوم الجمعة، ولمدة 7 أشهر، ويأتي هذا الإغلاق في إطار استكمال الأعمال الإنشائية لمحطة مونوريل (محطة 11) ضمن مشروع المونوريل خط وادي النيل بالمهندسين - 6 أكتوبر.

تفاصيل الإغلاق والتحويلات المرورية

ويشمل الإغلاق الجزء المحصور بين الطريق الدائري (القوس الغربي) ومحور أحمد عرابي الجديد. وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع خطط تحويل مرورية بديلة لتسهيل حركة المرور، ومنها:

اتجاه ميدان لبنان وكوبري 15 مايو: يمكن للمركبات القادمة من 6 أكتوبر الصعود على محور أحمد عرابي الجديد، ثم متابعة الطريق عبر شارع أحمد عرابي وصولًا إلى شارع جامعة الدول العربية ومطلع كوبري 15 مايو.

اتجاه محور صفط اللبن ووصلة المريوطية وميدان الرماية: يمكن للمركبات القادمة من 6 أكتوبر الدخول إلى محور المهندس شريف إسماعيل، ثم متابعة الطريق باتجاه مطلع الطريق الدائري.

جهود لتسهيل الحركة المرورية

وأكدت محافظة الجيزة قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة لإرشاد السائقين، وتعيين الخدمات المرورية لضمان انسيابية الحركة المرورية خلال فترة الإغلاق.

أهمية مشروع المونوريل

ويعتبر مشروع المونوريل أحد المشاريع القومية الهامة التي تساهم في تطوير شبكة المواصلات العامة بالقاهرة الكبرى، وتخفيف حدة الازدحام المروري.

نصائح للمواطنين بعد غلق محور 26 يوليو

التخطيط المسبق للرحلات: ينصح المواطنين بالتخطيط لرحلاتهم مسبقًا، والالتزام باللوحات الإرشادية والتحويلات المرورية.

استخدام وسائل النقل العام: يمكن للمواطنين استخدام وسائل النقل العام المتاحة كبديل للسيارات الخاصة خلال فترة الإغلاق.

التعاون مع الأجهزة الأمنية يدعو المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية لضمان سير العمل بسلاسة.

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