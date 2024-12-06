وزارة البيئة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة "الجذور الخضراء" لتعزيز الاستدامة البيئية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "الجذور الخضراء" (GreenRoots)، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلًا في شركة MSD الرائدة في مجال الأدوية، والاتحاد المصري لطلاب الصيدلة (EPSF).

وتأتي هذه الخطوة في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتي تهدف إلى مكافحة التصحر، وزيادة المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء، والحد من آثار التغير المناخي.

شراكة مجتمعية لبيئة مستدامة

وشهدت المرحلة الثانية من المبادرة زراعة أكثر من 200 شجرة بمنطقة الأميرية بالقاهرة، بمشاركة واسعة من موظفي شركة MSD وأعضاء الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة.

وأكدت الوزيرة أهمية الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هذه الشراكات تساهم في تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية البيئة.

توسيع المساحات الخضراء وتنويع الأنواع

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تعمل على توسيع المساحات الخضراء في مختلف أنحاء الجمهورية، مع التركيز على اختيار الأنواع المناسبة للأحوال المناخية لكل منطقة، وذلك بالتعاون مع لجنة خبراء تم تشكيلها لدراسة هذا الأمر. كما أكدت على أهمية ترشيد استهلاك المياه في عمليات الري، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية.

أهداف مبادرة الجذور الخضراء

وتهدف مبادرة "الجذور الخضراء" إلى تحقيق العديد من الأهداف، من بينها:

زيادة المساحات الخضراء: من خلال زراعة ملايين الأشجار في مختلف المحافظات.

تحسين جودة الهواء: عن طريق امتصاص الأشجار لثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين.

مكافحة التصحر: من خلال تثبيت التربة والحد من انجرافها.

تعزيز التنوع البيولوجي: من خلال توفير موائل طبيعية للكائنات الحية.

رفع الوعي البيئي: من خلال تنظيم حملات توعية وتشجيع المشاركة المجتمعية.

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