الجمعة 06 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

التعليم العالي تستجيب لـ 6078 شكوى خلال 2024

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

 تلقت الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام ٢٠٢٤، ما يقرب من ٦٠٧٨ شكوى وطلبا لمختلف الجهات والفئات، وذلك من المواطنين وأولياء الأمور، والمرضى المترددين على المستشفيات الجامعية، والطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو المقيدين بالجامعات والمعاهد. 

 

منظومة الشكاوى بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تستجيب لـ ٦٠٧٨ شكوى خلال عام ٢٠٢٤

 هذا بالإضافة إلى الشكاوى والطلبات المقدمة من الطلاب الوافدين، وأعضاء البعثات الحكومية، والطلاب المبعوثين للخارج للحصول على درجات علمية، فضلًا عن الالتماسات والشكاوى الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والعاملين بالجامعات والمعاهد، وكذلك الشكاوى والالتماسات الواردة من الوزارات والمصالح الحكومية، والطلبات المحولة للإدارة من أمانة مجلس الوزراء.

 

وخلال عام ٢٠٢٤ بلغ عدد الشكاوى والطلبات والالتماسات التي تلقتها الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة التعليم العالي، ما يقرب من (٦٠٧٨) شكوى مُقسمة إلى شكاوى واردة من الطلاب وأولياء الأمور، وقد بلغ عددها (٣٤٠) شكوى، بينما بلغ عدد شكاوي أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة نحو (١٣٩)، أما عن شكاوى العاملين بالوزارة والجامعات المصرية، فقد بلغت نحو (١٣١) شكوى، وبالنسبة لشكاوى الخريجين، فقد بلغ عددها (١٢٤) شكوى، وكذلك فقد تم تلقي (١١٩) شكوى من المواطنين، هذا وقد بلغ عدد الشكاوي والاستفسارات الواردة عبر البريد الإلكتروني والبوابة الإلكترونية الخاصة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بموقع الوزارة، ما يقرب من (١٦٦٠) شكوى. 

 فيما بلغت الشكاوى التى تلقتها الإدارة من خلال بوابة الشكاوى الحكومية (٣٥٢٩) شكوى، كما تلقت الإدارة نحو (٣٦) شكوى من خلال الوزارات والجهات الحكومية، وتم الانتهاء والرد على معظم الشكاوى والطلبات المقدمة، كما أن هناك بعض الشكاوى مازالت قيد الدراسة والمتابعة مع جهات الاختصاص سيتم الانتهاء منها والرد على مقدميها في أقرب وقت ممكن.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة تكثيف العمل بمنطومة الشكاوى بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، من أجل تيسير سبل تواصل المواطن مع الوزارة والجهات التابعة لها، ومضاعفة الجهود المبذولة في تلقي شكاوى واستغاثات المواطنين ورصدها ومعالجتها، وكذا تحقيق أفضل استجابات ممكنة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتوطيد جسور الثقة بين الوزارة والمواطنين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن، والعمل على تيسير مختلف الإجراءات، بما يضمن حل أي مشكلات تواجه المواطنين.   

وأشار الوزير إلى ضرورة استمرار التعامل الجاد مع الشكاوى واستغاثات المواطنين واهتمام المسئولين بالإدارات والجهات المختصة بالتعامل الفعال مع الشكاوى، من أجل العمل على إيجاد سبل لحلها؛ بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويلبي احتياجاتهم في إطار القوانين والقواعد المعمول بها، وحرصه الدائم على متابعة نتائج ومؤشرات العمل وأداء منظومة الشكاوى بالوزارة، حيث تعد الإدارة العامة لخدمة المواطنين حلقة الوصل بين الوزارة والجمهور. 

وأكد  مصطفى إمام مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، حرص الإدارة على استقبال طلبات المواطنين بعدة طرق، حيث تتيح للمواطنين تقديم الطلبات والشكاوى من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال مقر الإدارة العامة لخدمة المواطنين وتقديم المعلومات الإرشادية لهم، حيث يتم تسجيل الطلبات والشكاوى علي نظام إلكتروني بما يضمن متابعتها ثم يتم تحويلها إلى أجهزة الوزارة المختصة والإدارات المعنية بالوزارة والجهات المعنية بالجامعات المصرية؛ للعمل على حلها، وكذلك متابعة المواطنين من خلال قسم المتابعة بالإدارة للتأكد من حصولهم على الخدمة المطلوبة، وكذلك متابعة الجهات المعنية للرد على شكاوى وطلبات المواطنين في أسرع وقت.

 

ويتم استقبال الشكاوى والطلبات المختلفة عبر الروابط التالية:
البريد الإلكتروني:  

الصفحة الرسمية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لأمانة مجلس الوزراء على فيسبوك:  

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