أورام الأقصر تستعرض تجربتها في مواجهة سرطان الثدي ضمن المبادرة الوطنية لصحة المرأة

شاركت مستشفى أورام الأقصر، في فعاليات مؤتمر يوم التضامن ضد سرطان الثدي، وذلك في إطار الاحتفالات العالمية، تحت شعار «أكتوبر الوردي» للتوعية بأهمية الكشف المبكر والوقاية من المرض؛ بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

مستشفى أورام الأقصر

كما تضمن الاحتفال جلسة حوارية لتبادل الخبرات والرؤى ووجهات النظر، والتى عرضت فيها مستشفى أورام الأقصر رؤيتها في مواجهة سرطان الثدي فى الصعيد وإجراء آلاف العمليات، وذلك بحضور عددٍ من قيادات وزارة الصحة والسكان، والخبراء البارزين في ملف صحة المرأة.

وخلال الجلسة الحوارية ؛ أكد الأستاذ محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لأورام الأقصر أن المستشفى عقدت سلسلة من الندوات في قرى الأقصر والمحافظات المجاورة للتعريف بالمرض وكيفية مواجهته، وكذلك نقل السيدات المريضات للمستشفى وفحصها فحصا شاملا، وتقديم خدمات طبية مجانية لهن.

وأضاف ان المستشفى تستقبل السيدات اللاتى تحتاج إلى إجراء عمليات لجراحات سرطان الثدي والتي يشرف عليها ويجريها أساتذة متخصصين في مجال الأورام، وتلقى العلاج المجاني والإقامة في غرف مجهزة بأحدث الإمكانيات، موضحا ان المستشفى تقدم الخدمات الطبية المميزة المجانية منذ نشأتها في 2016 للتخفيف عن كاهل المرضى وذويهم؛ والتي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

وخلال الجلسة الحوارية التي شارك فيها أكثر من 300 طبيب؛ وجه «فؤاد»، الشكر إلى د الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه الدائم لمؤسسات المجتمع المدني، ولجهوده في إطلاق المبادرات الهامة التي تستهدف صحة المواطن المصري، كما وجه التحية والتقدير لكل سيدة مصرية وخاصة محاربات مرض سرطان الثدي.

وأكد فؤاد أنهم حريصون على تقديم كافة أدوات الدعم اللازم لإنجاح هذا العمل الحيوي، بالتنسيق مع الجهات المنوطة، مؤكدًا على تحقيق عدد من الأرقام الجيدة في ملف صحة المرأة، لمواجهة سرطان الثدي، حيث يساهم الاكتشاف المبكر في رفع نسب الشفاء إلى أكثر من 90% للسيدات.

وأوضح أن المبادرة الوطنية لصحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، تتيح الفرصة لكل سيدة للحصول على خدمة طبية وعلاجية متكاملة ومجانية، مؤكدا على أن فرق المستشفى المدربة تعمل على نشر التوعية، والكشف المبكر، وتشخيص وعلاج أورام الثدي بالمستشفى، مما أسهم في تحسين معدلات الشفاء بشكل غير مسبوق.

كما استعرض النتائج التي حققتها المستشفى، لدعم صحة المرأة، ومنها عدد الزيارات الدورية للسيدات للكشف المبكر وتقديم الخدمات للسيدات مع تشخيص المرض لكل حالة، موضحًا أنه يتم تقديم خطة علاجية متكاملة معتمدة وتطبيق أحدث البروتوكولات العالمية، اعتمادا على فرق مدربة من المتخصصين بالمستشفى.

كما وجه الرئيس التنفيذي للمستشفى الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على دعمهم ومساندة سيدات مصر المحاربات، وتقدم كافة أشكال الدعم لمؤسسات المجتمع المدني في مكافحة سرطان الثدي، مؤكدا على أهمية تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر لتحقيق الشفاء للمرضى من السيدات.

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