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حوادث

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم موتوسيكل بتوكتوك تحت كوبري بالدقهلية

نقل مصابين، فيتو
نقل مصابين، فيتو

أصيب 4 أشخاص محافظة الدقهلية نتيجة تصادم موتوسيكل في توكتوك تحت كوبري بسنديلة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

إصابة 4 أشخاص في تصادم توك توك وموتوسيكل 

تلقت الأجهزة الامنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 4 أشخاص ادعاء تصادم موتوسيكل في توكتوك تحت كوبري بسنديلة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

أسماء مصابي حادث طريق بلقاس 

انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة: هدير ابراهيم احمد السعيد 26 سنة لا توجد أعراض ظاهرية، هاني محمود الشربيني محمد 46 سنة لا توجد أعراض ظاهرية ،كريم اسماعيل عوض حافظ 21 سنة جرح قطعي بالساعد الأيمن، الزيني نبيل صدقي 27 سنه ولا توجد أعراض ظاهرية. 
 

تم نقل المصابين لـ مستشفي بلقاس بمحافظة الدقهلية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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