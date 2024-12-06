بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم موتوسيكل بتوكتوك تحت كوبري بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص محافظة الدقهلية نتيجة تصادم موتوسيكل في توكتوك تحت كوبري بسنديلة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

إصابة 4 أشخاص في تصادم توك توك وموتوسيكل

تلقت الأجهزة الامنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 4 أشخاص ادعاء تصادم موتوسيكل في توكتوك تحت كوبري بسنديلة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

أسماء مصابي حادث طريق بلقاس

انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة: هدير ابراهيم احمد السعيد 26 سنة لا توجد أعراض ظاهرية، هاني محمود الشربيني محمد 46 سنة لا توجد أعراض ظاهرية ،كريم اسماعيل عوض حافظ 21 سنة جرح قطعي بالساعد الأيمن، الزيني نبيل صدقي 27 سنه ولا توجد أعراض ظاهرية.



تم نقل المصابين لـ مستشفي بلقاس بمحافظة الدقهلية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.