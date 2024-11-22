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رياضة

الكرة الطائرة، سيدات الأهلي يفوز على دلفي بالدوري

سيدات طائرة الأهلي
سيدات طائرة الأهلي يفوزن على دلفي في الدوري

واصل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري، بعد الفوز على فريق دلفي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة.

‏‎أقيمت المباراة على صالة بايونيرز بالإسكندرية، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة.

‏‎تفوق «سيدات طائرة الأهلي» في الشوط الأول على دلفي بنتيجة 25-20، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-18، قبل أن ينهي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-19، ليواصل الفريق انتصاراته في الدوري.

ومن المقرر أن يواجه «سيدات طائرة الأهلي» أصحاب الجياد في المباراة المقبلة يوم الإثنين في الدوري.

 

 

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النادي الأهلي دلفى الكرة الطائرة بايونيرز

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