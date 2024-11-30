ليفركوزن يخطف فوزا صعبا من يونيون برلين 2-1 في الدوري الألماني

انتهت مباراة فريق يونيون برلين ضد ليفركوزن بنتيجة 2-1 لحامل اللقب، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب آندر آلتن فورستيري، ضمن لقاءات الجولة الثانية عشر من الدوري الألماني - البوندسليجا.

سجل جيريمي فريمبونج وباتريك شيك هدفي باير ليفركوزن في الدقائق 2 و71، وسجل جيونج وو يونج هدف يونيون برلين في الدقيقة 29.

تشكيل يونيون برلين ضد ليفركوزن

فريدريك رونو، دانيلو ديوخي، كيفين فوجت، ليوبولد كيرفيلد، توم روثي، كريستوفر تريميل، ألجوشا كيملاين، جيونج وو يونج، نبيل الظاهري، تيم سكارك، بينيديكت هوليرباخ.

تشكيل باير ليفركوزن أمام يونيون برلين

لوكاس هراديكي، إدموند تابسوبا، جوناتان تاه، بييرو هينكابي، آرثر أوجوستو، أليخاندرو جريمالدو، جيريمي فريمبونج، روبرت أندريش، أليكس جارسيا، جرانيت تشاكا، باتريك شيك.

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