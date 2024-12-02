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رياضة

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ12

ترتيب الدوري الألماني
ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ12

ترتيب الدوري الألماني، يواصل بايرن ميونخ تصدر جدول ترتيب الدوري الألماني بعد إنتهاء الجولة الـ 12 رغم تعادله مع بورسيا دورتموند 1-1.

وتعادل فريق بوروسيا دورتموند مع نظيره بايرن ميونخ بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك،  السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 12 من الدوري الألماني.

وسجل هدف التقدم لفريق بوروسيا دورتموند اللاعب جيتينز في الدقيقة 27، وتعادل جمال موسيالا لبايرن ميونخ في الدقيقة 85.

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ12

1- بايرن ميونخ  30  نقطة
2- آينتراخت فرانكفورت  26  نقطة
3- باير ليفركوزن  23  نقطة
4- لايبزيج  21  نقطة
5- بوروسيا دورتموند  20  نقطة
6- فرايبورج  20  نقطة
7- ماينز  19  نقطة
8- فولفسبورج  18  نقطة
9- شتوتجارت  17  نقطة
10- بوروسيا مونشنغلادباخ 17  نقطة
11- يونيون برلين  16  نقطة
12- فيردر بريمن  16  نقطة
13- أوجسبورج  15  نقطة
14- هوفنهايم  12  نقطة
15- سانت باولي  11 نقطة
16- هايدنهايم  10 نقاط
17- هولشتاين كيل  5 نقاط
18- بوخوم  نقطتان 

 

جدول ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ 12

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