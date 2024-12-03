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رياضة

تشابي ألونسو يطارد رقم جوارديولا وفان جال في قمة بايرن ميونخ وليفركوزن

تشابي ألونسو، فيتو
تشابي ألونسو، فيتو

يستضيف فريق بايرن ميونخ، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره باير ليفركوزن حامل اللقب، في قمة مرتقبة بثمن نهائي كأس ألمانيا، يحتضنها ملعب أليانز أرينا.

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وليفركوزن في كأس ألمانيا 

وعلى الرغم من معاناة بايرن ميونخ في مواجهاته الأخيرة أمام باير ليفركوزن، إلا أن البافاري يملك سجلًا مميزًا في المواجهات المباشرة في كأس ألمانيا.

ولم يخسر البايرن أمام ليفركوزن سوى مرة واحدة في 7 مواجهات سابقة بينهما في الكأس، وجاءت تلك الخسارة في ربع نهائي موسم (2008-2009) بنتيجة (4-2).

وآخر مرة استقبل فيها بايرن ميونخ نظيره ليفركوزن في الكأس كان في مارس 2003، وتحديدًا في نصف النهائي، وفاز البافاري حينها (3-1) في طريقه نحو التتويج باللقب.

أرقام قبل مواجهة بايرن ميونخ ضد ليفركوزن 

يقدم البايرن مستويات مميزة في كأس ألمانيا، بالفوز في الدور الأول على أولم الناشط في الدرجة الثانية (4-0)، قبل أن يتفوق على ماينز في الدور الثاني بنفس النتيجة.

وآخر مرة نجح فيها البايرن في تسجيل 4 أهداف على الأقل في مباراتين متتاليتين في كأس ألمانيا، كان في ربع نهائي ونصف نهائي موسم (2017-2018) بالفوز بنتيجة (6-0) أمام باديربورن وبعدها (6-2) على ليفركوزن بالذات.

نجح البايرن في تجاوز ثمن نهائي كأس ألمانيا في آخر 14 مرة وصل فيها إلى ذلك الدور، ويعود آخر سقوط له في تلك المرحلة إلى ديسمبر 2006 بالخسارة أمام ألمانيا آخن (4-2)، ولكن هذه هي ثاني مرة يصل فيها البايرن إلى ثمن النهائي الكأس في آخر 5 سنوات.

تعد مباراة اليوم هي أول مواجهة يخوضها البايرن في آخر 7 سنوات أمام حامل لقب كأس ألمانيا، ونجح البايرن في آخر مواجهة في الفوز على دورتموند (2-1) في ديسمبر 2017.

وتمكن البايرن في التغلب على حامل لقب الكأس في آخر 5 مواجهات، وتعود آخر هزيمة للسقوط أمام شالكة في نصف نهائي موسم (2001-2002) بهدفين دون رد.

وإذا شارك توماس مولر في لقاء اليوم، فسيعادل أوليفر كان بخوض 68 مباراة في الكأس، ولا يتفوق على الثنائي سوى ميركز فوتافا (79) وشارلي كوربيل (70).

ألونسو يطارد رقمي جوارديولا وفان جال 

نجح تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن، في الفوز بالمباريات الثماني التي خاضها في كأس ألمانيا حتى الآن في مسيرته التدريبية.

ومنذ بداية الألفية الجديد، لا يوجد سوى اثنين من المدربين يملكان سجل أفضل منه في انطلاقة مسيرتها بكأس ألمانيا وهما لويس فان جال وبيب جوارديولا، وقد حققا الانتصار في أول 10 مباريات لهما بالكأس، وكلاهما رفقة البايرن.

 

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