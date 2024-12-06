هيئة بحرية بريطانية تعلن عن حادث بحري بالقرب من ميناء الحديدة اليمني

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، وقوع حادث بحري على بعد 105 أميال بحرية شمال غربي الحديدة في اليمن.

حادث بحري قرب ميناء الحديدة

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيانها: "إن سفينة تجارية اتجهت إلى الخلف وتشكل خطرا على الشحن في باب المندب".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة تكثر فيها هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وباب المندب، وفي وقت سابق، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم" أن قواتها أفشلت هجمات للحوثيين على مدمرتين أمريكيتين وسفن تحمل العلم الأمريكي في خليج عدن.

وقالت سنتكوم في بيان على حسابها الرسمي في موقع "إكس": نجحت المدمرتان الأمريكيتان (يو إس إس ستوكديل) و(يو إس إس أوكين) في التصدي لمجموعة من الأسلحة التي أطلقها الحوثيون أثناء عبورهما (المدمرتين) خليج عدن".

هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر

وأضاف البيان: في الفترة من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، كانت المدمرتان ترافقان 3 سفن تجارية مملوكة ومدارة من قبل الولايات المتحدة وترفع العلم الأمريكي، ولم تسفر الهجمات عن وقوع إصابات أو أضرار لأي سفن مدنية أو بحرية أمريكية".

وتابع البيان: تمكنت المدمرتان من هزيمة 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن و3 مسيرات، وصاروخ كروز مضاد للسفن".

وختم البيان: تعكس هذه الإجراءات الالتزام المستمر لقوات القيادة المركزية الأمريكية بحماية الأفراد الأمريكيين والشركاء الإقليميين والشحن الدولي ضد هجمات الحوثيين المدعومين من إيران".

وكانت جماعة الحوثي أعلنت في بيان مساء أمس الأحد، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مدمرة أمريكية وثلاث سفن إمداد تابعة للقوات الأمريكية.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان مصور: "نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ومشتركة استهدفت مدمرة أمريكية و3 سفن إمداد تابعة للجيش الأمريكي".

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