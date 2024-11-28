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خارج الحدود

قصف أمريكي بريطاني يستهدف محافظة الحديدة باليمن

غارات أمريكية على
غارات أمريكية على اليمن، فيتو

أعلنت جماعة الحوثي في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن قصفا أمريكيا بريطانيا جديدا، استهدف محافظة الحديدة غربي اليمن وذلك بعد توقف الغارات منذ نحو نصف شهر.

قصف أمريكي بريطاني يستهدف محافظة الحديدة باليمن 

وجاء في بيان جماعة الحوثي  عبر تطبيق "تلغرام"، أن "طيران العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين مديرية باجل في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن".

ولم تتطرق إلى تفاصيل القصف الذي جاء بعد توقف غارات واشنطن ولندن منذ نحو نصف الشهر.

وبدأت الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن منذ 12 يناير 2024 ردا على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن التي يقولون إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل نصرة لغزة، قبل أن توسع نطاق عملياتها مستهدفة سفنا أمريكية وبريطانية.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي، عن  الهجوم على سفينة في البحر الأحمر بالصواريخ، وذلك وفقا لشبكة «العربية».

ومن جانبه قال الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي يحيي سريع، تنفيذ عمليات نوعية في يافا وعسقلان باستخدام عدد من الطائرات المسيرة.

استهداف موقع حيوي في منطقة أم الرشراش (إيلات)

و أكد المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، أنه تم استهداف موقع حيوي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة بالمسيرات.

هجمات جماعة الحوثي على إسرائيل 

وفي وقت سابق، قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي إن الجماعة نفذت عملية نوعية استهدفت قاعدة ناحل سوريك قرب حيفا وأنها حققت إصابة دقيقة.

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جماعة الحوثى اليمن محافظة الحديدة البحر الأحمر إسرائيل

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