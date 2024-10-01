الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الحوثي تعلن تنفيذ 3 عمليات في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي

الحوثي تعلن تنفيذ
الحوثي تعلن تنفيذ 3 عمليات في البحر الأحمر

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله اليمنية “الحوثيين” يحيى سريع، أن القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو التابع للجماعة نفذت 3 عمليات عسكرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي والبحر العربي.

جماعة الحوثي تنفذ 3 عمليات في البحر الأحمر 

وأوضح الحوثيون في بيان مصور اليوم الثلاثاء، أن "القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت ثلاث عمليات عسكرية، الأولى استهدفت سفينة ( CORDELIA MOON) النفطية البريطانية في البحر الأحمر، بثمانية صواريخ باليستية ومجنحة وطائرة مسيرة وزورق مسير، وتمت إصابة السفينة إصابة بالغة".

وأضاف البيان: إنه "تم خلال العملية الثانية استهداف سفينة (MARATHOPOLIS) في المحيط الهندي بصاروخ مجنح".

الحوثي تستهدف سفية متجهة إلى إسرائيل 

وأشار البيان،  إلى أن "العملية الثالثة تمثلت في استهداف سفينة (MARATHOPOLIS ) مجددا لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك في أثناء إبحارها في منطقة عملياتنا في البحر العربي إلى الشمال الشرقي من أرخبيل سقطرى اليمني، وتم استهدافها بطائرة مسيرة وأدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر".

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الحوثيين البحر الأحمر المحيط الهندي البحر العربي

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