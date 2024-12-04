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ديفيد بيكهام وزوجته يشاركان في مأدبة عشاء بالقصر الملكي البريطاني

ديفيد بيكهام وزوجته،
ديفيد بيكهام وزوجته، فيتو

ذكرت تقارير أن ديفيد بيكهام أحد أشهر لاعبي كرة القدم في تاريخ المملكة المتحدة، وزوجته فيكتوريا ظهرا في قصر باكنجهام.

بيكهام وزوجته يحضران مأدبة عشاء في قصر باكنجهام  

وشارك بيكهام وزوجته في مأدبة عشاء رسمية استضافها الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا لتكريم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد آل ثاني.  

وحضور الزوجين، الذي بقي غير معلن حتى بِدء الحدث، لفت الأنظار، إذ أظهرت الصور وصولهما وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض.

علاقة ديفيد بيكهام مع العائلة المالكة في بريطانيا 

ورغم مشاركات ديفيد بيكهام السابقة في المناسبات الملكية، مثل حصوله على وسام الإمبراطورية البريطانية عام 2017، كانت هذه المرة الأولى التي يحضر فيها ديفيد مأدبة رسمية بالقصر. 

كما تربط ديفيد بيكهام  بالعائلة المالكة علاقات ممتدة، حيث تم تعيينه هذا العام سفيرًا لمؤسسة الملك، وأسهم في جمع التبرعات لصالح مشاريع الأمير ويليام.  

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والجدير بالذكر، أنَّ ديفيد بيكهام، 49 عامًا، وزوجته فيكتوريا، 50 عامًا، متزوجان منذ عام 1999 ولديهما أربعة أبناء، وأشاد ابنهما الأكبر بروكلين بالأمير ويليام، واصفًا إياه بأنه "رجل متواضع وطيب للغاية"؛ ما يعكس علاقات العائلة الوثيقة مع أفراد العائلة المالكة. 

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ديفيد بيكهام لاعبى كرة القدم قصر باكنغهام الملك تشارلز الثالث أمير قطر جواهر بنت حمد

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