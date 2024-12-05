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رياضة

آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بثنائية في قمة الدوري الإنجليزي

آرسنال ومانشستر يونايتد،
آرسنال ومانشستر يونايتد، فيتو

انتهت مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد بنتيجة 0/2 للجانرز، في المباراة التي جرت مساء أمس الأربعاء، على استاد الإمارات معقل المدفعجية، في قمة لقاءات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل هدفي آرسنال في شباك مانشستر يونايتد: الهولندي جوراين تيمبير في الدقيقة 54، والفرنسي ويليام ساليبا في الدقيقة 73.

ثاني مواجهة بين أرتيتا وأموريم

وكانت هذه المواجهة هي الثانية بين أرتيتا وأموريم هذا الموسم، علمًا بأن الأولى كانت في دوري أبطال أوروبا، عندما كان الثاني مدربًا لسبورتنج لشبونة، وفاز آرسنال 5-1.

تشكيل آرسنال ضد مانشستر يونايتد

وضم تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: أولكسندر زينشينكو - ويليام ساليبا - جاكوب كيويور - يوريان تيمبير.

خط الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي - كاي هافيرتز - بوكايو ساكا.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام آرسنال

أما تشكيل مانشستر يونايتد، فضم:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - هاري ماجواير - ديوجو دالوت.

خط الوسط: ثيريل مالاسيا - مانويل أوجارتي - ماسون ماونت.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز - راسموس هويلوند - أليخاندرو جارناتشو.

 

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أرسنال مانشستر يونايتد البريميرليج الدوري الانجليزي

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