العلامة الكاملة، تاريخ مواجهات ريال مدريد أمام العرب في مونديال الأندية

كأس العالم للأندية، يتسلح نادي ريال مدريد بسجل حافل أمام الأندية العربية في كأس العالم للأندية، قبل مواجهة الهلال السعودي المرتقبة، في النسخة المقبلة من البطولة.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2025، التي أقيمت مساء أمس الخميس، ريال مدريد في مواجهة عربية جديدة ضد الهلال.

ويلعب الفريقان ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم أيضًا سالزبروج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

وعلى مدار 6 مشاركات سابقة لريال مدريد في البطولة، واجه الفريق الملكي، الأندية العربية 6 مرات.

وحقق ريال مدريد، العلامة الكاملة بالفوز في المواجهات الست، كما أحرز 21 هدفًا، بمعدل 3.5 هدف في المباراة الواحدة، كذلك أحرز الميرنجي هدفين على الأقل في كل مواجهاته ضد الأندية العربية.

لكن الجانب الإيجابي للعرب أن الأندية الستة تمكنت من هز شباك العملاق الإسباني في كل المباريات.

تاريخ مواجهات ريال مدريد أمام العرب في مونديال الأندية

وجاءت مواجهات الريال ضد الأندية العربية، بواقع مرتين أمام الأندية السعودية، ومثلهما ضد الإماراتية، إضافة إلى مواجهة ضد فريق من مصر والمغرب.

وبدأ ريال مدريد، مواجهاته ضد الأندية العربية في مشاركته الأولى بنسخة 2000، حيث تغلب على النصر السعودي بنتيجة 3-1، والرجاء المغربي بنتيجة 3-2 ضمن دور المجموعات من البطولة.

وانتظر ريال مدريد 17 عامًا ليواجه فريقًا عربيًا آخر بالبطولة، حين تغلب على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 2-1 في نصف نهائي نسخة 2017.

كما فاز ريال مدريد، علي نظيره العين الإماراتي، برباعية مقابل هدف واحد في المباراة النهائية لنسخة 2018.

وشهدت المشاركة الأخيرة لريال مدريد في البطولة خلال نسخة 2022، مباراتين ضد فريقين عربيين، هما الأهلي المصري والهلال السعودي.

وواصل الفريق الملكي، عادته أمام العرب، بالفوز على الأهلي 4-1 في نصف النهائي، ثم هزم الهلال 5-3 في المباراة النهائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.