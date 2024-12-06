مدرب ريال مدريد: مواجهة جيرونا صعبة والفريق ليس في أفضل حالاته

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بأن مواجهة جيرونا، غدا السبت، في الجولة 16 من الليجا، ستكون معقدة.

وأضاف المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي "جيرونا يبلي بلاء حسنا ويشارك أيضا في دوري أبطال أوروبا".

وعن الانتقادات الموجهة للملكي، علق "يجب تقبل الأمر، فالفريق ليس في أفضل حالاته".

وتابع "كما هو الحال دائما في كرة القدم، المدرب هو المسئول الأول عن ذلك، والنقد مقبول وأتفهمه، وأحيانا يكون وقودا للتحفيز".

وبسؤاله عن تطورات حالة فينيسيوس، أجاب "لقد تعافى بشكل جيد للغاية. لن يكون جاهزا لمباراة الغد، لكنه سيكون جاهزا لدوري الأبطال".

وحول عودة ديفيد ألابا، قال "ساعدنا كثيرًا في التدريبات، لكنه يحتاج إلى شهر آخر. سيعود في يناير المقبل".

وعن معاناة الريال أمام الفرق التي تلعب بأسلوب الضغط العالي، أوضح "صحيح أن ليفربول وبيلباو فريقان يتحليان بالشجاعة التامة، ولحل هذه المشكلة علينا أن نلعب بشكل مباشر أكثر والبحث عن الكرة الثانية".

ونوه "إنها الطريقة الأسهل، الكرة الطويلة والقتال على الكرة الثانية، هذا ما يمكن أن نفعله في المستقبل، ألا نحاول الخروج بالكرة من الخلف كثيرا. لقد لعبنا نهائيات دوري أبطال أوروبا باستخدام هذا النظام، وتعلمت ذلك جيدا في إنجلترا، يمكن لقلبي الدفاع الفوز بالكرة الأولى، لكن المهم هو عندما تسقط الكرة".

وعن الحالة التي يمر بها مبابي، علق "أعتقد أنه تحسن كثيرًا من حيث كثافة اللعب. لعب أمام خيتافي 600 متر بأقصى كثافة لعب، وأمام بيلباو 500 متر. علينا أن ندعمه، لكن هذا لا يعني أنه يجب أن يلعب كل مباراة".

قرعة مونديال الأندية

وعن مونديال العالم للأندية، قال المدرب الإيطالي أنشيلوتي "ستكون منافسة ممتعة للغاية بالنسبة للجماهير، لكن لا يزال أمامنا الوقت للتفكير في الأمر واستيعابه".

وبسؤاله عن افتقاد الفريق لوجود قائد في غرفة تبديل الملابس، رد "تحدثنا عن ذلك في بداية الموسم. كان على اللاعبين الشباب تحمل المزيد من المسئولية، ومن يوم لآخر يقومون بذلك، كما أن إصابة كارفاخال أثرت علينا كثيرا؛ وألابا، الذي عادة ما يتحمل هذه المسئولية، ليس هنا أيضًا".

ويحتل ريال مدريد، وصافة الليجا برصيد 33 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بفارق 4 نقاط، إلا أنه لعب مباراة أقل، بينما يحتل جيرونا المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

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