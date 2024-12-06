نجم ريال مدريد يعود للمشاركة في التدريبات (فيديو)

شارك فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، في التدريبات الجماعية للفريق الملكي صباح اليوم.

عودة جونيور قبل أسبوعين من الموعد المحدد له للمشاركة بالتدريبات.

🚨- عودة فينيسوس جونيور إلى تدريبات ريال مدريد قبل 12 يوم من موعد عودته 😨



pic.twitter.com/3j2P8ZcOsB https://t.co/OHa76KyiKS — إصـابـة | Injury (@iesabah) December 6, 2024

وعاد فينيسيوس جونيور من الإصابة في وقت أقل مما كان متوقعًا، حيث كان من المقرر أن يعود في منتصف شهر ديسمبر.

ويلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره جيرونا، غدا السبت 7 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن مسابقة الدوري الإسباني.



وكان فينيسيوس جونيور قد تعرض لإصابة مع فريقه ريال مدريد خلال مباراة ديبورتيفو ليجانيس، حيث أكمل اللاعب البرازيلي المباراة بشكل طبيعي، إلا أنه اشتكى من بعض المشاكل بعد اللقاء.



وشارك الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور في الجزء الأول من تدريبات ريال مدريد الأخيرة قبل مباراة جيرونا التي ستقام في الليجا.

وغاب نجم ريال مدريد عن آخر 3 مباريات للفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها، حيث لم يشارك في مباراة ليفربول بدوري الأبطال، وكذلك مباراتي خيتافي وأتلتيك بلباو في الليجا.

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