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رياضة

نيمار ضد ريال مدريد بمونديال الأندية 2025، ما أرقام البرازيلي أمام الملكي؟

نيمار، فيتو
نيمار، فيتو

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025، عن صدام ناري ينتظر الهلال السعودي بقيادة نجمه البرازيلي نيمار ضد ريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات المجموعة الثامنة من البطولة المونديالية.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم بنظامها الجديد الذي سيشهد مشاركة 32 فريقا، خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبلين.

مجموعة الهلال السعودي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

وتضم المجموعة التي وقع فيها الهلال كل من ريال مدريد البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا، بجانب سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

تحلم جماهير الهلال بتقديم صورة طيبة خلال منافسات كأس العالم، ولكنها ستصطدم بالريال الذي يمتلك تاريخا كبيرا في كافة البطولات التي شارك فيها.

ويتسلح الهلال بنجومه الأجانب في البطولة المونديالية، والذين يأتي على رأسهم نيمار الهداف التاريخي للبرازيل، والذي يمتلك العديد من الذكريات خلال مواجهاته السابقة ضد ريال مدريد.

أرقام نيمار خلال مواجهاته أمام ريال مدريد

نيمار (32 عاما) سبق وأن لعب ضد الريال، رفقة برشلونة وباريس سان جيرمان، ونجح في الظهور بمستويات رائعة، وسجل وصنع في أكثر من مناسبة، وهو ما سيدعم "الأزرق" أمام الملكي.

ولعب نيمار ضد ريال مدريد خلال 12 مباراة سابقة، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، وحقق الفوز 5 مرات وتعادل مرتين وخسر في 5 مناسبات أخرى.

وكان سجله الأبرز مع البارسا ضد الريال في كلاسيكو الأرض، حيث حقق الفوز 4 مرات وخسر في 3 مناسبات وتعادل مرة واحدة، مسجلا 3 وصنع 5، في بطولتي الليجا وكأس الملك.

وخاض مع باريس 4 مباريات ضد الميرنجي على مستوى دوري أبطال أوروبا، حقق الفوز مرة وتعادل مثلها، وخسر مرتين، وقدم تمريرتين حاسمتين.

مشوار نيمار مع الهلال السعودي

انضم نيمار لصفوف الهلال مطلع الموسم الماضي، ولكنه لم يشارك سوى في 5 مباريات، سجل خلالها هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ويعود السبب في ابتعاد نيمار عن الهلال بالموسم الأول، هو تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال المشاركة مع منتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم، بشهر أكتوبر 2023.

وبعد أكثر من عام، عاد الأسطورة البرازيلي للمشاركة مع الهلال كبديل في مباراتين خلال النسخة الحالية من دوري النخبة الآسيوي، قبل أن يتعرض لإصابة عضلية، تسببت في غيابه مرة أخرى.

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم البرازيلي خلال الصيف المقبل، لكن هناك العديد من التقارير التي تشير إلى أن "الزعيم" سيجدد عقده لمدة موسم واحد من أجل الاستفادة منه بكأس العالم للأندية.

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