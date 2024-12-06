الهلال السعودي ردًا عن التعاقد مع رونالدو: خيال علمي

نفى ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السعودي، الأنباء التي ترددت مؤخرا بخصوص إمكانية التعاقد مع كريستيانو رونالدو، نجم النصر.

قال كالزادا في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "هل ينتقل رونالدو إلى الهلال من أجل اللعب في مونديال الأندية؟ يبدو الأمر وكأنه خيال علمي".

وقالت وسائل إعلام مختلفة في الفترة الماضية إن الهلال قد يتجه لتدعيم صفوفه بنجوم مميزين من بينهم رونالدو، من أجل المنافسة بقوة في كأس العالم للأندية 2025 في صيف العام المقبل، وهي بطولة لن يشارك فيها النصر.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، التي تقام بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، عن وقوع الهلال في المجموعة الثامنة بجوار ريال مدريد الإسباني وسالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

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