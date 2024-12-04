النائب العام يستقبل رئيس استئناف طنطا لشئون الأسرة

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا لشئون الأسرة، والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية؛ حيث عرضوا عليه نسبة إنجاز القضايا خلال العام الجاري، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات.

عرض نسبة إنجار النيابة الكلية

وقد أثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب إنجاز القضايا، على نحو يحقق العدالة الناجزة.

وفي الختام أشار النائب العام إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.

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