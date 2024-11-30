الأحد 01 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النائب العام: ارتفاع نسب إنجاز القضايا يحقق العدالة الناجزة

النائب العام، فيتو
النائب العام، فيتو

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، كل من رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، ورئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنيابات الأسرة الكلية.

نسبة إنجاز القضايا

حيث عرضوا على النائب العام نسبة إنجاز القضايا خلال العام الجاري، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات.


وقد أثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب إنجاز القضايا، على نحو يحقق العدالة الناجزة. 

وفي الختام أشار النائب العام إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النائب العام المستشار محمد شوقي شئون الأسرة نيابة استئناف القاهرة

مواد متعلقة

النائب العام يبحث مع وزير الأوقاف سُبل التعاون المشترك

النائب العام يلتقي سكرتير الدولة للعدل الإسباني

النائب العام يلتقي مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية

الأكثر قراءة

لحضوره حفل زفاف ملكة جمال مصر، الأهلي يكشف حقيقة توقيع غرامة على إمام عاشور

كلاكيت تالت مرة، إمام عاشور يثير الجدل بسبب حضوره حفل زفاف و"استوري" (فيديو وصور)

القومي للأجور يكشف حقيقة إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة

سر استبعاد الشناوي من قائمة الأحمر لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

يخضع لجراحة عاجلة، الاتحاد السكندري يعلن رسميا تشخيص إصابة المهدي سليمان

منافس الأهلي المحتمل، بوتافوجو بطلًا تاريخيًا لكأس ليبرتادوريس بعد الفوز على أتليتكو مينيرو

هل توجد إجازات رسمية للموظفين في ديسمبر المقبل؟، اعرف التفاصيل

بيركز في الرقص، تامر أمين يكشف كواليس جديدة حول عقوبة إمام عاشور (فيديو)

منوعات

المزيد

البحث عن صاحبة حذاء سندريلا 2024

اطلع للنور، مبادرة لدعم الحرف اليدوية والفنون التراثية بسوق الفسطاط (صور)

نكهات العالم الافتراضي، جهاز يتيح تذوق الطعام عبر الشاشة

محاولات لاسترجاع 569 مليون جنيه إسترليني ضاعت بسبب إلقاء قرص صلب بالنفايات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم السبت

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 30- 11- 2024

سعر كيلو السكر اليوم السبت 30-11-2024 في الأسواق

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

شروط التقدم لإعارات المعلمين 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة القارعة وفضلها والأحاديث الضعيفة الواردة فيها

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم إزالة شعر الوجه في المنام وعلاقته بالتخلص من الضغوط والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية