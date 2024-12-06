توني كروس يفوز بجائزة أفضل رياضي في ألمانيا

فاز النجم الألماني توني كروس، لاعب وسط فريق ريال مدريد السابق، بجائزة أفضل رياضي في ألمانيا لعام 2024 والتي تقدمها مجلة “Sports Illustrated” الألمانية.

وقال توني كروس في تصريحات صحفية: “لحسن الحظ، تمكنت من اختيار الوقت المثالي للاعتزال في ريال مدريد، تمامًا كما أردت دائمًا”.

وتابع: “أعتقد أنه من الخطأ أن يركز لاعبو كرة القدم على الرياضة فقط ويغمضوا أعينهم عن بقية العالم، نحن لسنا مجرد لاعبي كرة قدم، بل نحن بشر أيضًا”.

وكان كروس قد أعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الماضي، منهيًا مسيرة مميزة مع الساحرة المستديرة، تركزت أغلبها في صفوف ريال مدريد.

وطالبت جماهير نادي ريال مدريد توني كروس بالعودة من الاعتزال بسبب حاجة الفريق له، إلا أن لاعب الوسط الألماني قرر عدم العودة لقرار اتخذته بنفسه.

وحقق توني كروس لقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات خلال مسيرته، حيث فاز باللقب مرة مع بايرن ميونخ الألماني، وخمس مرات مع ريال مدريد الإسباني.

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