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رياضة

توني كروس يكشف سبب اعتزاله الكرة مبكرا

توني كروس،فيتو
توني كروس،فيتو

كشف النجم الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد السابق، عن أسباب اعتزاله رغم أن عمره لم يتجاوز 34 عامًا.

وقال كروس في مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية: "كنت أرغب دائمًا في إنهاء مسيرتي على أعلى مستوى، لقد لعبت مع العديد من اللاعبين الكبار، لكن قلة منهم تمكنوا من ذلك، لا تزال هناك تغييرات هنا وهناك".


وأضاف: "لقد أرهقني السفر المستمر والابتعاد عن عائلتي على مر السنين، ربما بعد خمس سنوات سأقول إن الأمر كان مبكرًا جدًا، لكنني الآن أشعر أنني بخير".

وتابع: "في أغسطس ذهبت في إجازة لأول مرة في حياتي، والآن عندما آخذ الأطفال إلى المدرسة، أقود السيارة إلى المنزل بعد ذلك وليس للتدريب".

واعترف كروس، بأنه يزور فالديبيباس "مركز تدريبات ريال مدريد لرؤية زملائه السابقين، رغم أنه لا يرى نفسه جزءًا من الطاقم.

وقال: "لا أعرف ما إذا كانوا سيعتقدون أنه سيكون من الرائع أن أحضر من وقت لآخر وأقول إنني أريد الانضمام".

وتابع: "حاليا يوجد خطر أن يقول لي كارلو أنشيلوتي (ابق هنا الآن). لا أشعر برغبة في تدريب الكبار وسأفتح أكاديمية للشباب في مدريد، لذلك سيتعين عليهم الإيمان بها إذا لعبت معهم".

وعن أسباب نجاحات ريال مدريد، قال: "لقد فعلوا ذلك دائمًا بذكاء شديد، كان علينا دائمًا ضم الكثير من اللاعبين أصحاب الجودة، لكن بعد ذلك بدأنا في الاعتماد على اللاعبين الشباب".

وبسؤاله عن كريستيانو رونالدو، قال: "كان أول من يصل إلى المران وآخر من يغادر".

وختم: "نريد جميعًا الفوز بالألقاب وتسجيل الأهداف، لكن بالنسبة له كان تسجيل الأهداف إدمانًا إيجابيًا. أجرؤ على القول إن هذا ما يريده في المملكة العربية السعودية أيضًا".

وأعلن كروس اعتزاله في مايو الماضي مع ريال مدريد، وأنهى مسيرته مع منتخب ألمانيا في يوليو عقب وداع "يورو 2024"، حيث خاض آخر مبارياته أمام إسبانيا "حاملة اللقب" في ربع النهائي

ويحل فريق ريال مدريد  ضيفا اليوم الأربعاء على نظيره ليل الفرنسي، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وذلك على ملعب "بيار موروا".

ويتواجد النجم الفرنسي كيليان مبابي في قائمة ريال مدريد المستدعاه لخوض مباراة ليل، حيث أكد المدرب كارلو أنشيلوتي أنه سيحدد لاحقا موقفه من المشاركة أساسيًا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليل في دوري أبطال أوروبا


حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، إيدر ميليتاو، روديجر، ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، كامافينجا، تشواميني.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، رودريجو، فينيسيوس جونيور.

موعد مباراة ريال مدريد وليل في دوري أبطال أوروبا


تنطلق مباراة ريال مدريد وليل في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليل في دوري أبطال أوروبا


تذاع ريال مدريد وليل في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.


وفاز ريال مدريد في الجولة الأولى ضد شتوتجارت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في حين أن ليل تعرض للخسارة أمام سبورتينج بهدفين دون رد.

 

 

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