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رياضة

توني كروس يكشف تفاصيل عقده الأخير مع ريال مدريد

توني كروس، فيتو
توني كروس، فيتو

ريال مدريد، أعلن الدولي الألماني المعتزل توني كروس، نجم ريال مدريد السابق، تفاصيل تجديد عقده الأخير مع الميرنجي، الذي انتهى في صيف 2024.

وكان كروس قد جدد عقده مع ريال مدريد، في صيف 2023، لمدة موسم واحد فقط، انتهى في صيف 2024.
 

كروس: جددت عقدي في 5 دقائق

وقال كروس في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "تخيل أن تجديد عقدي مع ريال مدريد كان عبارة عن محادثة مدتها 5 دقائق".

وأضاف: "كانت 5 دقائق فقط، سهلة للغاية، ولم يستغرق الأمر أكثر من هذا".

كروس يعلن اعتزاله 

واتخذ كروس قرارًا بالاعتزال نهائيًا، عقب انتهاء عقده مع الميرينجي في الصيف الماضي، حيث خاض آخر مباراة مع منتخب ألمانيا في يورو 2024، ضد إسبانيا في الدور ربع النهائي.

وانضم كروس لريال مدريد، في صيف 2014، قادمًا من بايرن ميونخ، حيث لعب بألوان الميرنجي لمدة 10 مواسم حقق خلالها جميع الألقاب الممكنة.

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