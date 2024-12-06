الجمعة 06 ديسمبر 2024
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محافظات

انفصال عجلة قطار VIP أثناء مروره بإحدى القرى في المنيا

انفصال عجلة قطار
انفصال عجلة قطار VIP في المنيا

 شهدت محافظة المنيا حادثة انفصال إحدى عجلات قطار VIP أثناء مروره في إحدى القرى، لكن لم يُسجل أي إصابات بشرية.

انفصال عجلة قطار VIP في المنيا 

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دون خسائر بشرية، انفصال عربتين من قطار بضائع في المنيا

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 وقع الحادث أثناء مرور القطار من أمام إحدى قرى المنيا، حيث انفصلت عجلة إحدى العربات، وتمكن طاقم القطار من نقل الركاب إلى عربات أخرى دون أي أضرار.

قطار في المنيا 

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انتشال العربة الثانية لـ قطار المنيا من ترعة الإبراهيمية (صور)

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قطار المنيا، ماقوسة أرض الحوادث في المنيا

 استكمل القطار رحلته بشكل طبيعي، وتم استخدام معدات الرفع لإعادة العجلة إلى مسارها والتحقيق في أسباب الحادث، وعادت حركة سير القطارات على الخط المنيا إلى طبيعتها، مع تأكيد عدم وجود أي إصابات أو وفيات.

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