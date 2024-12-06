انفصال عجلة قطار VIP أثناء مروره بإحدى القرى في المنيا

شهدت محافظة المنيا حادثة انفصال إحدى عجلات قطار VIP أثناء مروره في إحدى القرى، لكن لم يُسجل أي إصابات بشرية.

انفصال عجلة قطار VIP في المنيا

وقع الحادث أثناء مرور القطار من أمام إحدى قرى المنيا، حيث انفصلت عجلة إحدى العربات، وتمكن طاقم القطار من نقل الركاب إلى عربات أخرى دون أي أضرار.

استكمل القطار رحلته بشكل طبيعي، وتم استخدام معدات الرفع لإعادة العجلة إلى مسارها والتحقيق في أسباب الحادث، وعادت حركة سير القطارات على الخط المنيا إلى طبيعتها، مع تأكيد عدم وجود أي إصابات أو وفيات.

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