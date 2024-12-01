شهدت محافظة المنيا، اليوم الأحد، حادث انفصال عربتين من قطار بضائع رقم 2042، الذي كان متجهًا من الصعيد إلى القاهرة، نتيجة عدم انتظام سرعة القطار.

دون خسائر بشرية، انفصال عربتين من قطار بضائع في المنيا

ووفقًا للبيان الصادر عن مركز السيطرة على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في المنيا لم يُسجل الحادث أي إصابات بشرية.

مدير أمن المنيا

أرشيفية

وفي استجابة سريعة، تلقى اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، بلاغًا من شرطة السكك الحديدية، مما دفعه إلى إرسال فرق الإسعاف وفرق السكك الحديدية إلى موقع الحادث على الفور.

النيابة تحقق في حادث قطار المنيا

الحادث تم السيطرة عليه دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة، حيث سيتولى النيابة العامة التحقيقات اللازمة.

حادث قطار ماقوسة في المنيا

جدير بالذكر، أن محافظة المنيا شهدت خلال الأيام الماضية حادث قطار ماقوسة والتي أصدرت على إثره هيئة السكك الحديدية، بيانًا إعلاميًا أشارت فيه إلى حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم (عربة القوى)، القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك في المسافة بين أبوقرقاص والمنيا، مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار، وعلى الفور، تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ، وتم فصل القطار عن العربتين، وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة.

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