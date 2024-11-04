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رياضة

الكرة الطائرة، سيدات الزمالك يفزن على المقاولون العرب 3-2

سيدات الزمالك يفزن
سيدات الزمالك يفزن على المقاولون العرب 3-2

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 3 - 2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

 

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25- 22  لصالح المقاولون العرب

25 - 20  لصالح الزمالك

25 -  15 لصالح الزمالك

25 - 21 لصالح المقاولون العرب

15 - 11 لصالح الزمالك

ومن المقرر، أن يلتقي "طائرة الزمالك" مع نظيره هليوليدو، يوم الجمعة القادم، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويتواجد "طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق؛ "سبورتنج، والشمس، والزهور، والمعادي، والمقاولون العرب، والطيران، وهليوليدو".

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعدًا، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".

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