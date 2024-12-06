المرصد السوري: تصعيد واسع في درعا مع سيطرة فصائل على مواقع للجيش السوري

أفاد المرصد السوري، اليوم الجمعة، بوجود تصعيد واسع في درعا مع سيطرة فصائل على مواقع للجيش السوري، وذلك وفقا لشبكة «العربية».

تصاعد المعارك في سوريا

وقال المرصد السوري، صباح اليوم الجمعة، إن هناك تقدما كبيرا للفصائل المسلحة نحو مدينة حمص.

وبحسب شبكة «العربية»، أضاف المرصد السوري: "الفصائل المسلحة على بعد نحو 5 كلم من مدينة حمص".

ووفقا لمصادر العربية، فقد دخلت الفصائل السورية المسلحة مدينتي تبليسة والرستن بريف حمص.

جيش الاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى قرب الحدود مع سوريا

وأمس، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله: "إن الجيش أعلن حالة التأهب القصوى قرب الحدود مع سوريا".

وفي السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يراقب الأحداث في سوريا ويستعد لكل السيناريوهات هجوميًّا ودفاعيًّا.

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