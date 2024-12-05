متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي يحظر على اللبنانيين دخول منازلهم

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أنه يحظر علي سكان لبنان الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، والهبارية، ومرجعيون، وأرنون، ويحمر، والقنطرة، وشقرا، وبرعشيت، وياطر، والمنصوري.

من ينتقل إلى الجنوب يعرض نفسه للخطر

وكتب أدرعي عبر “إكس” زاعمًا: “الجيش الإسرائيلي لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر”.

وأضاف: “كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر”.

القرى المحظور الإنتقال إليها

وتابع: "وكذلك, يرجى عدم العودة إلى القرى التالية: الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، ابل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، ام توته، صليب، ارنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا، يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت القصير، عين ابل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع، طلوسة".

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

جدير بالذكر أن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، أعلن في بيان أمس الأربعاء أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي بلغت 4047 شهيدًا و16593 جريحًا، مبينًا الأضرار التي طالت القطاع الصحي والذي أكد أنه كان مستهدفا بصورة مباشرة.

وخلال مؤتمر صحفي قال الوزير اللبناني إنه "قبل 15 سبتمبر سقط في 645 شهيدًا و1983 جريحًا، وبعد 15 سبتمبر سقط 3402 شهيدًا و14655 جريحًا، أي الحصيلة النهائية حتى الآن هي 4047 شهيدًا و16638 جريحًا".

وأضاف أن "هذه الأرقام بما توفر لنا من معلومات عبر عدة مصادر، الأرقام الحقيقية أعلى لأن هناك شهداء ولم نعرف بهم ومنهم لا يزال تحت الأنقاض"، مبينا أن "من الشهداء والجرحى الذين سقطوا من المهم أن نذكر الأطفال، وهذا كان سمة من سمات استهداف المدنيين".

خسائر لبنان جراء العدوان الإسرائيلي

وتابع: "قبل 15 سبتمبر سقط 26 طفلا نتيجة الاعتداءات، بعد 15 سبتمبر سقط 290 طفلا، المحصلة النهائية للشهداء من الأطفال بلغت 316 شهيدا. أما بالنسبة إلى الجرحى منهم، فقد جرح 197 طفلا قبل 15 سبتمبر، و1259 من بعد 15 سبتمبر لتكون حصيلة الجرحى الأطفال 1456".

واستطرد: "بالنسبة إلى النساء، فقبل 15 سبتمبر سقط 40 امرأة شهيدة، ومن بعده سقطت 750 امرأة، لتكون حصيلة الشهداء م النساء 790 شهيدة، أما بالنسبة إلى الجرحى النساء فقد بلغت الحصيلة 3357 (304 قبل 15 سبتمبر و2263 من بعده)".

وشدد الأبيض على أن "الاعتداءات على القطاع الصحي كانت أيضا سمة من سمات العدوان"، لافتا إلى أن "بعض التقارير الإعلامية حاولت التصوير وكأن هذه الاعتداءات كانت جانبية ولكن الأرقام تؤكد أنها كانت استهدافات مباشرة للقطاع الصحي وجزء من محاول العدو للنيل من صمود هذا القطاع".

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