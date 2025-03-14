«أحمد» يجمع بين الطب وصناعة السمن البلدي.. استشاري أمراض النساء: ورثت المهنة من أجدادي.. يقضي الإجازات في المطبخ.. وهذا سر حلاوة الزبدة (فيديو)

في قلب القاهرة، داخل عيادته الطبية المزدحمة بالمراجعين، يعيش الدكتور أحمد عبد الحميد، استشاري أمراض النساء والتوليد، حياة مزدوجة تجمع بين الطب الحديث ومهنة عريقة توارثها عن أجداده منذ ما يقارب القرن.

الدكتور أحمد ليس مجرد طبيب ماهر، بل هو أيضًا صانع سمن بلدي بارع، استمر في الحفاظ على إرث عائلته الممتد منذ عام 1930.

صناعة السمن.. مهنة الأجداد تتحدى الزمن

ورث الدكتور أحمد شغف صناعة السمن البلدي من جده الأكبر، الذي أسس هذه المهنة في أحد أحياء القاهرة القديمة. كان جده، الذي اشتهر بجودة إنتاجه، يحرص على استخدام أفضل أنواع الحليب الطبيعي ليُصنع السمن النقي الذي حافظت العائلة على سر وصفته لأجيال.

يقول الدكتور أحمد: "على الرغم من انشغالي بالطب، فإنني أعتبر هذه المهنة جزءًا لا يتجزأ من هويتي. هي ليست مجرد عمل، بل تراث يحمل تاريخ العائلة ورائحتها الطيبة".

أحمد بين غرفة العمليات والمطبخ التقليدي

في أيامه المعتادة، يرتدي الدكتور أحمد معطفه الأبيض ليعتني بمرضاه في عيادته، أما في أيام الإجازات، فهو يعود إلى "المطبخ التراثي" الذي ورثه، ليشرف بنفسه على عملية تصنيع السمن البلدي.

يشرح الدكتور أحمد خطوات الإنتاج بدقة، موضحًا أن السر يكمن في "الصبر وجودة المواد الخام". ويضيف: "عملية التصنيع تتطلب وقتًا وتركيزًا، فهي فن يحتاج إلى خبرة وحب، تمامًا كما هو الحال في عملي كطبيب".

جودة تجمع بين القديم والجديد في صناعة السمن البلدي

على الرغم من الحداثة التي غزت معظم الصناعات الغذائية، فإن الدكتور أحمد حافظ على الطرق التقليدية في إنتاج السمن البلدي. إلا أنه أدخل بعض التقنيات الحديثة لضمان نظافة المنتج وتعبئته بشكل يناسب الأسواق الحالية.

يؤكد زبائنه أن منتجه يحمل طابعًا مميزًا، يجمع بين النكهة الأصيلة والمعايير الصحية، مما جعله محبوبًا لدى كثير من العائلات المصرية التي تبحث عن جودة الماضي.

رسالة مزدوجة

الدكتور أحمد يصف تجربته بأنها انعكاس لقدرته على الموازنة بين شغفه بالموروث العائلي وواجبه المهني كطبيب. يضيف: "الطب مهنة إنسانية، وصناعة السمن البلدي أيضًا تُعبر عن إنسانيتنا من خلال تقديم منتج صحي ومرتبط بتراثنا".

اليوم، يعمل الدكتور أحمد على تعليم أبنائه أسرار صناعة السمن البلدي، تمامًا كما فعل معه والده وجده من قبله. يقول إن رسالته الحقيقية هي الحفاظ على هذا التراث من الاندثار، حتى تستمر العائلة في تقديم منتج أصيل يعكس روح مصر القديمة.

الدكتور أحمد عبد الحميد مثال حي على كيف يمكن للإنسان أن يجمع بين مهنته العلمية وشغفه بتراثه العائلي. قصته تلهم الكثيرين بضرورة التمسك بالجذور، مهما بلغت انشغالات الحياة، لتظل الروابط بين الماضي والحاضر نابضة بالحياة والاعتزاز.

على عكس المعتقد الشائع، يعتبر السمن الطبيعي مصدرًا جيدًا للفيتامينات A وD وE وK، بالإضافة إلى أحماض أوميغا-3 وأوميجا-9 الدهنية، وتمنح العناصر الغذائية في السمن قيمة مضافة للنظام غذائي صحي.

وبحسب موقع India Today، يوفر السمن الطبيعي 5 فوائد صحية سحرية كما يلي:

1. يُحسن عملية الهضم

يعد السمن مصدرًا جيدًا لحمض البيوتريك، وهو حمض دهني قصير السلسلة يساعد على تحسين عملية الهضم. يمكن أن يساعد حمض البوتريك أيضًا في تقليل الالتهاب في الأمعاء.

2. يُعزز المناعة

يحتوي السمن على فيتامينات A وD، والتي تعتبر ضرورية لنظام المناعة الصحي. ويساعد فيتامين A على إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى. يساعد فيتامين D على تنظيم جهاز المناعة والحفاظ على عمله بشكل صحيح.

3. يُعزز صحة القلب

يوفر محتوى السمن من أحماض أوميغا-3 الدهنية فوائد لصحة القلب. يمكن أن تساعد أحماض أوميغا-3 الدهنية على خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

4. يُحسن وظائف المخ

يجمع السمن بين أحماض أوميجا-3 وأوميجا-9 بنسب عالية، ومن المعروف أنها أحماض دهنية ضرورية لوظيفة الدماغ، إذ يمكن أن تساعد على تحسين الذاكرة والتعلم والتركيز.

5. يُعزز صحة البشرة

لأنه مصدر جيد للفيتامينات A وE، يعد السمن الطبيعي من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجلد. يساعد فيتامين A على إصلاح خلايا الجلد التالفة وتقليل ظهور التجاعيد، أما فيتامين E فهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الجلد من التلف.

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