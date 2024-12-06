المطرب المقنع، طلب مفاجئ من توليت خلال جلسة لمدة ساعتين بـ"المهن الموسيقية"

كشفت نقابة المهن الموسيقية، عن طلب مفاجئ من المطرب المقنع الشاب "توليت"، والذى اشتهر للجمهور بطريقة إخفاء وجهه، عنهم، وهو ما جعل هناك تساؤلات كثير عن شخصيته الحقيقية.

في هذا السياق، قالت مصادر بـ نقابة المهن الموسيقية لـ “فيتو”، إن توليت خضع لجلسة استمرت لما يقرب من ساعتين مع أعضاء مجلس النقابة، من أجل معرفة تفاصيل شخصيته الحقيقية، ومؤهلاته العلمية والصوتية، قبل منحه تصريح بالغناء.

وأكدت أن توليت تعهد بالالتزام في أغانيه وعدم خروجه عن النص، مشيرًا إلى أنه طالب النقابة، بعدم الإفصاح عن هويته وصورته الحقيقية للجمهور، مؤكدًا أنه سيعلن عن نفسه للجمهور في حديث مطول عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الكشف عن وجهه لأنها سر شهرته، وانجذاب الجمهور له.

وقال الدكتور محمد عبد الله، وكيل النقيب العام والمتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية: إن المغني المعروف بـ”توليت” حضر إلى مقر النقابة، حيث تقدم بجميع الأوراق الرسمية والمستندات المطلوبة، وكشف عن هويته الحقيقية أمام اللجنة المختصة.





وأضاف الدكتور عبد الله أن النقابة وافقت على منحه تصريحًا سنويًا بعد استيفاء كافة الشروط القانونية.

كما تم التصديق على إقامة الحفل المزمع عقده غدًا في “زد بارك”، مشيرًا إلى أن النقابة تتابع تنظيم الحفل للتأكد من الالتزام باللوائح والقواعد المنظمة للمهنة.



وأكد الدكتور محمد عبد الله أن النقابة تدعم الفنانين الملتزمين وتحرص على توفير المناخ المناسب لإقامة الفعاليات الفنية بما يحافظ على الذوق العام والقيم المجتمعية.

على الجانب الآخر، يحيي المطرب الشاب توليت، ما يقرب من 15 حفلا غنائيا في الفترة المقبلة، تنتهي مع نهاية شهر أبريل لعام 2025، فى مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية.

وأطلق توليت على جدول الحفل “جولة الكوكتيل”، وستكون ما بين مصر والسعودية وفرنسا وأمريكا وكندا.

أحدث أعمال توليت

على الجانب الآخر، كشف توليت خلال الأيام الماضية عن أحدث أعماله الغنائية بمشاركة ديسكو مصر بعنوان “فى عينيه”، والتى من المقرر أن تطرح خلال الأيام القادمة.

ونشر توليت بوستر الأغنية من خلال حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، عبر خاصية الاستوري، وكتب معلقا: “أغنية جديدة قريب جدا مع ملوك الديسكو”.

على الجانب الآخر، كان الفنان الشاب توليت قد تحدث عن نجاحه بألبوم "كوكتيل غنائي"، وأغنيتي "حبيبي ليه" و"ما تيجي أعدي عليك".

وكشف توليت في حوار مع موقع جوائز Grammys العالمية، عن تأثر أغانيه بـ عمرو دياب، الذي ظهر في غلاف الألبوم أولًا قائلا: “لطالما انجذبت إلى مزج الأنماط الموسيقية التي تعكس تنوع التأثيرات الموسيقية التي تأثرت بها، تطور الألبوم بشكل طبيعي إلى مزيج من الأصوات".

وواصل توليت قائلًا: “عمرو دياب فنان أسطوري ومصدر إلهام لي، إنه يجسد قوة الإيمان بالنفس ويظهر كيف يمكن أن يؤدي إلى إنجازات استثنائية، روحه الابتكارية واستعداده لتجربة أنواع موسيقية مختلفة”.

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