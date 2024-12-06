إزالة تعديات ومخالفات بناء في سفنكس الجديدة وحدائق أكتوبر والساحل الشمالي

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 6 قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة بقطع أراضٍ بمدينتي سفنكس الجديدة، وحدائق أكتوبر، وكذا القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

وأكد وزير الإسكان، مواصلة إزالة التعديات ومخالفات البناء ومنع الظواهر العشوائية بجميع صورها بالمدن الجديدة، وهناك تكليفات لمسئولي أجهزة المدن بذلك، إلى جانب إسراع وتيرة العمل بالمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بتلك المدن.

ونصت القرارات بمدينة سفنكس الجديدة، على إزالة مخالفات البناء المقامة على 4 قطع أراضٍ بالحي الألماني بمنطقة الريف الأوروبي، بمساحات مختلفة والمتمثلة في أعمال حفر وتجهيز لصب خرسانة عادية، وأعمال إنشاء خرسانات عادية ومسلحة، وغير ذلك، بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

كما نص قرار مدينة حدائق أكتوبر، على إزالة التعديات الواقعة على قطعة أرض بقطاع "و" المنطقة السابعة بمشروع إبني بيتك، والمتمثلة في إقامة مبنى مكون من (أرضي + دورين علويين)، وعمل بدروم وبروزات بالجوانب، وذلك بغير سند قانوني، ودون ترخيص.

ونص قرار آخر بالقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، على إزالة مخالفات البناء الواقعة على قطعة أرض بقرية سياحية بحري طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، والمتمثلة في إقامة مبنى دور أرضي "هيكل خرساني" بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

وتضمنت القرارات أن تتولي أجهزة تنمية سفنكس الجديدة، وحدائق أكتوبر، والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، بالتعاون مع شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ ماورد بالقرارات.

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من أعمال تحويل أبراج الكهرباء الهوائية خارج حدود قطع أراضي بيت الوطن بمنطقة شمال الرحاب جنوب طريق السويس بمدينة القاهرة الجديدة، والتي كانت تعوق تسليم قطع الأراضي، وأصبحت قطع الأراضي جاهزة للاستلام.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه يتم إتاحة قطع أراضٍ ووحدات بمشروع بيت الوطن للعاملين بالخارج بالمدن الجديدة، بهدف التيسير على أبناء مصر في الخارج في تملك مسكنهم الملائم، وربطهم بوطنهم الأم، مشددًا في هذا الصدد على تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ مشروع بيت الوطن، والمتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم الانتهاء من جميع أعمال مشروع تحويل الخطوط الكهربائية (جهد ٢٢٠ ك.ف / وجهد ٦٦ ك.ف) الواقعة بقطع الأرضي شمال الرحاب، إلى كابلات أرضية خارج حدود قطع الأراضى الاستثمارية مع إزالة جميع الأبراج الهوائية التى كانت موجودة بقطع الأراضي.

وأضاف الغيطي، أنه يجب على حائزي قطع الأراضي بالمنطقة المذكورة سرعة إنهاء إجراءات الاستلام مع البدء فى البناء.

رفع الكفاءة بالمناطق الصناعية في بني سويف الجديدة والعاشر والعبور

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ استكمال أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة بالمناطق الصناعية بمدن بني سويف الجديدة، والعاشر من رمضان، والعبور، والتي تشمل أعمال صيانة شبكات المياه، والصرف، والمحطات، بجانب رفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور بتلك المناطق.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، لسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بعددٍ من المدن الجديدة، مؤكدًا ضرورة تنفيذ المشروعات بالمواصفات القياسية وطبقًا للجداول الزمنية، وتوضيح مواعيد ومناطق تنفيذ المشروعات، لأصحاب المصانع والمستثمرين، تجنبًا لحدوث أي عوائق لحركة الصناعة.

رفع كفاءة بعض الطرق بمنطقة الصناعات المتوسطة

وفي هذا الإطار، تابع المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز بني سويف الجديدة، استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة بعض الطرق بمنطقة الصناعات المتوسطة بالمدينة، والمسند تنفيذها لشركة متخصصة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه جارٍ استكمال طبقة الأسفلت السطحية لبعض الطرق بمنطقة الصناعات المتوسطة بالمدينة وفقًا لأعلى معايير الجودة لخدمة المستثمرين بالمدينة.

تحسين جودة الحياة لسكان المدينة

وأكد مسئولو الإسكان، أهمية المشروعات في تحسين جودة الحياة لسكان المدينة وتعزيز دور المنطقة الصناعية في دعم الاقتصاد الوطني، مشددين على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجازها، وضمان سير المشروعات التنموية بفعالية بما يسهم في تعزيز النشاط الصناعي والاقتصادي بالمدينة.

وفي الإطار ذاته، أطلق جهاز مدينة العاشر من رمضان، تحت إشراف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز، حملات نظافة موسعة شملت شرق ومركز المدينة والمنطقة الصناعية.

وأشار المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمناطق الصناعية دعما للصناعة، وكذا لسهولة مرور المعدات الثقيلة وسيارات نقل البضائع الخاصة بالمصانع ولمنع التكدسات المرورية بتلك المناطق.

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