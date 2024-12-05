وزير الإسكان: استكمال أعمال التطوير في المناطق الصناعية بهذه المدن

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ استكمال أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة بالمناطق الصناعية بمدن بني سويف الجديدة، والعاشر من رمضان، والعبور، والتي تشمل أعمال صيانة شبكات المياه، والصرف، والمحطات، بجانب رفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور بتلك المناطق.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، لسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بعددٍ من المدن الجديدة، مؤكدًا ضرورة تنفيذ المشروعات بالمواصفات القياسية وطبقًا للجداول الزمنية، وتوضيح مواعيد ومناطق تنفيذ المشروعات، لأصحاب المصانع والمستثمرين، تجنبًا لحدوث أي عوائق لحركة الصناعة.

رفع كفاءة بعض الطرق بمنطقة الصناعات المتوسطة

وفي هذا الإطار، تابع المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز بني سويف الجديدة، استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة بعض الطرق بمنطقة الصناعات المتوسطة بالمدينة، والمسند تنفيذها لشركة متخصصة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه جارٍ استكمال طبقة الأسفلت السطحية لبعض الطرق بمنطقة الصناعات المتوسطة بالمدينة وفقًا لأعلى معايير الجودة لخدمة المستثمرين بالمدينة.

وفي سياق متصل، استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، كلًا من المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، والمهندس هيثم حمادي، معاون نائب رئيس الهيئة، في زيارة ميدانية لمتابعة سير المشروعات التنموية في المدينة، ولا سيما المناطق الصناعية، تنفيذًا لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية موسعة لمتابعة مستوى التطوير الجاري في المدينة، حيث شملت أعمال ردم البرك العشوائية بالمنطقة الصناعية، التي تُنفذ في إطار جهود تحسين البيئة الحضرية والحد من التلوث، كما تم متابعة التقدم المحرز في مشروعات المرافق الأخرى لتلبية احتياجات المنطقة الصناعية.

تحسين جودة الحياة لسكان المدينة

وأكد مسئولو الإسكان، أهمية المشروعات في تحسين جودة الحياة لسكان المدينة وتعزيز دور المنطقة الصناعية في دعم الاقتصاد الوطني، مشددين على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجازها، وضمان سير المشروعات التنموية بفعالية بما يسهم في تعزيز النشاط الصناعي والاقتصادي بالمدينة.

وفي الإطار ذاته، أطلق جهاز مدينة العاشر من رمضان، تحت إشراف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز، حملات نظافة موسعة شملت شرق ومركز المدينة والمنطقة الصناعية.

وفي السياق ذاته، أشار المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمناطق الصناعية دعما للصناعة، وكذا لسهولة مرور المعدات الثقيلة وسيارات نقل البضائع الخاصة بالمصانع ولمنع التكدسات المرورية بتلك المناطق.

وأوضح رئيس جهاز العبور، أنه جارٍ تنفيذ أعمال طبقة الترميم الرابطة "أسفلت" بالامتداد الغربى، وأعمال الطبقة الأسفلتية بشارع الـ٩٠٠، وكذا تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية الرابطة بكامل العرض بشارع الـ ٦٠٠، وذلك ضمن مشروع رفع وكفاءة وتطوير الطرق والأرصفة واستكمال القطاع التصميمي والممرات للامتداد الشمالي والغربي بالمنطقة الصناعية أ.

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